二手樓價指數連6周共跌2.57%

中原：業主見租金升轉售為租

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，一手樓搶去市場焦點，二手交投淡靜，部分業主不願低價出售，見租金持續上升而轉售為租，二手樓價呈拉鋸局面，料CCL短期於140點上下徘徊。CCL本周見近8年（408周）新低，重返2016年9月底水平，今年累跌4.35%。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌26.41%，較「撤辣」前的低位143.02點跌1.55%。

上周屯門上嵐貨尾單位及黃金海灣‧意嵐首輪即日沽清，對上一次首輪沽清的樓盤為5月初推售的元朗The YOHO Hub II，反映發展商仍須以低價促銷策略方奏效。7月26日啟德柏蔚森III次輪銷售53伙，以及7月27日屯門黃金海灣‧意嵐次輪銷售139伙，對本地二手樓價的影響將於8月中旬公布的CCL才開始反映。

四區方面，三跌一升。新界東CCL Mass報153.10點，按周跌1.51%，結束兩周連升，指數處於2017年2月中水平。新界西CCL Mass報131.07點，按周跌0.11%，指數維持2017年2月中水平。港島CCL Mass報139.16點，按周微跌0.01%。九龍CCL Mass報137.99點，按周微升0.02%。港九指數今周靠穩，分別重返2016年7月初及10月初水平。