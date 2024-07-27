新樓潛在供應10.9萬伙 高位回落 熟地可供單位減三成 測量師料發展商不急於買地

截至今年6月底，已批出而未動工的熟地可提供約1.3萬伙，按季度減少6000伙或32%，為2014年次季錄得1.1萬伙後，近10年新低；而一手現樓貨尾則由今年首季2.1萬伙，減至最新1.9萬伙，下調2000伙或一成。

樓花供應7.7萬伙新高

不過值得留意，在10.9萬伙一手私宅潛在供應中，建築中的單位（即樓花單位）達8.7萬伙，較今年首季7.9萬伙，按季增加8000伙或10%，屬有紀錄以來新高，減去上季已售出的樓花單位約1萬伙，建築中但未售出單位按季增加5000伙，至7.7萬伙，是繼今年首季錄得7.2萬伙新高後，再創歷史新高。事實上，發展商手上仍有不少已批准預售而未推出的樓花新盤，其中不少位於啟德區，單計跑道區已有4個大型新盤，共涉逾5100伙（見表）。

9.4萬伙中小型 佔私宅供應86%

房屋局指出，在10.9萬伙一手私宅潛在供應中，估計有9.4萬伙屬於實用面積小於753方呎的中小型單位，佔整體私宅供應量約86%，比率與今年首季相同。局方預計，未來數月將有5幅住宅用地轉為熟地，可提供約2000伙。隨着政府持續有序增加房屋土地供應，相信未來3至4年私宅預計供應量將維持較高水平。

美聯料新盤維持低價開售策略

美聯物業首席分析師劉嘉輝分析稱，一手私宅潛在供應按季減少，除與熟地單位大減有關外，現樓貨尾亦見回落，按季減少2000伙，相信與撤辣後發展商加快推售貨尾有關，尤其是現樓貨尾，令相關數量連升3季後回落。不過，現樓貨尾數量仍然高企，因此發展商未來推售新盤時，料仍維持低價開售策略。劉又提到，私宅中短期供應依然不少，但若政府賣地少的情况持續，將影響長遠供應，特別是幾年後的落成量料會明顯回落。

萊坊高級董事王兆麒表示，撤辣後新盤銷情不俗，個別月份更錄得逾4000宗一手成交，令貨尾量稍為回落至1.9萬伙，但同期建築中的樓花單位數目則按季增加8000伙，令整體供應數字維持高水平，而政府今季恢復賣地，並以小型住宅地為主，在一手存貨量高企下，發展商不急於買地補充土儲，料地價短期難見明顯回升之勢。他預期未來單位落成量將保持平穩，全年約1.5萬至1.8萬伙水平。

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