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動漫節今開幕 展商不憂北上潮冀銷售增三成 Cosplay活動須登記申證 圈內人不滿限人數

【明報專訊】第25屆香港動漫電玩節今日於灣仔會展開幕，逾142間參展商參與，包括玩具商Hot Toys、ThreeZero、微影等，共設650個展位。有參展商認為銷情不受北上消費熱潮或移民影響，冀有逾三成銷售增長。有角色扮演者（cosplayer）不滿今年場內活動限制人數的新安排。

稱經濟弱 有展商推較低價產品吸客

ThreeZero董事總經理王庭浩說期望今年銷售有最少三成增長，認為近年雖有北上消費熱潮，但留意到港人對動漫或機甲討論程度有上升趨勢，加上對自家產品質素有信心，故不擔心銷情受影響。ThreeZero過往主打中、高端市場，今年亦展出《傳說巨神伊迪安》的伊迪安模型，限量10件，每件價值8630元。王表示，公司留意到本港經濟疲弱，今年特意推出符合廣泛大眾消費能力的產品，例如售400元以下的模型，以令該群消費者能以較低價錢買到高質素產品。

Hot Toys市場經理周晴晴表示，公司過往產品皆配合電影宣傳，以當中人物做主題，因此產品可「食住個勢」而獲理想銷量，加上公司質素有一定保證，本身有一群忠實消費者，故不擔心北上熱潮或移民影響銷情，並期望有三成增長。

cosplayer衣著規範相若往年

申證入場須提供資料展示「角色圖」

今年動漫節活動「Cos Paradise」，參與的cosplayer及攝影師均須預先登記及購買通行證，費用分別20及80元，每日名額分別3500及300個，而其他一般持票者進入該區域，亦須從網上領取免費門票及按時段進場，以改善過往擠擁情况。

Cosplayer黎小姐說，圈內人不滿相關安排，因cosplayer很重視動漫節，「覺得好似交成績表嘅一個環節」，限制入場人數令部分cosplayer和市民無法參與，「令呢個活動有怨氣、唔開心」。她又透露，大會對cosplayer的衣著規範跟往年相若，但須在申請通行證時提供動漫及角色資料，且入場前要展示「角色圖」，令她擔心一些自創動漫角色無法入場。

一比一白兵黑武士拍賣 底價1.8萬

今年矚目的限定產品眾多，包括一套由本地收藏家出售的《星球大戰》「白兵」、「黑武士」一比一模型，全球限量500套，起標價18,800元。負責拍賣會的中小企研究所商務主任蘇曉文表示，屆時網上亦同步拍賣。她稱不少人已承諾競投，而即使展品拍賣成交，亦會擺放至展覽最後一日，供市民觀賞。Hot Toys則將兩個《死侍與狼人》雕像擺放在展位附近，以配合電影近期上映的熱潮，讓市民打卡。

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