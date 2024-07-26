最常採用根治方案 免終身隔數周輸血

兒童醫院每年四五十宗移植

卓家良說，重型地中海貧血病人需終身輸血，一般每隔4至5周一次。該院自成立以來每年處理約40至50宗病童造血幹細胞移植，當中每年約2至3人屬重型地中海貧血，若移植成功便可根治病症，即不需再定期輸血。他說目前約有10名病童正待造血幹細胞移植。

卓說，通常首選移植兄弟姊妹的血幹細胞，病人若無兄弟姊妹，則會在紅十字會骨髓資料庫或臍帶血庫搜尋有否脗合的非親屬捐贈者；若再無合適，亦可考慮使用父母的血幹細胞，雖一般只與病人有一半脗合，但技術上仍可移植。

被問會否建議病人預留臍帶血，香港兒童醫院血液及腫瘤科服務主管鄭偉才說，臍帶血不是唯一幹細胞來源，一般沒建議孩子一定要預留臍帶血，純屬家屬個人選擇。卓家良說，如家屬在世上任何地方儲存臍帶血，而院方評估後認為適合，也有機會聯絡相關單位以取得臍帶血幫助病人，強調不限於內地，過往亦曾有病童儲存在西方國家的臍帶血運送來港。