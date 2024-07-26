粵臍帶血運港 重地貧童見曙光 來自內地出生弟 兒童醫院料10月移植造血幹細胞

盧寵茂感謝內地 醫局：不涉商業考量

醫衛局長盧寵茂說衷心感謝內地有關部門及單位支持，使今次臍帶血能順利抵港，為病童帶來希望。醫管局表示，在接獲兒童醫院通知後，已按既定機制向相關政府部門通報今次臍帶血造血幹細胞運送及移植安排，確保過程符合兩地法規，並要求過程不涉商業考量。

5歲患病女童胞弟的臍帶血造血幹細胞，昨中午送抵兒童醫院血幹實驗室。香港兒童醫院兒童及青少年科顧問醫生卓家良說，個案並非家屬主動求助，而是團隊在講解不同治療方案時，剛好得悉女童的弟弟在內地出世時於廣州儲存了臍帶血，故今年4月尾與廣東省臍帶血造血幹細胞庫展開溝通。他提到造血幹細胞移植首選來源為兄弟姊妹（見另稿）。

院方：血庫獲國內外認證 信質素保證

廣東省臍帶血造血幹細胞庫臨牀應用中心主任周海洋稱，了解兒童醫院的需求後，對臍帶血作覆核，所有指標符合標準，本月12日向中國海關總署提交跨境運送申請，上周四（18日）獲批准。

被問有否派員到廣州檢查確保臍帶血質量，卓家良說院方與血庫有文件來往，以確定臍帶血屬病童胞弟，血庫有抽取小量樣本重新覆核抗原、血型等是否脗合，亦測試是否有足夠幹細胞。他強調廣東省臍帶血造血幹細胞庫是內地七大臍帶血庫之一，獲國內外認證，相信有質素保證。

卓家良稱女童病情相對穩定，需定期輸血，預計10月移植造血幹細胞。他稱10歲前是移植的「黃金時期」，而移植程序相對複雜，須做不同檢查確保身體狀况合適，移植前或需服用化療藥甚至放射治療，確保病人在最適當時候移植。

被問現時是否已有機制給有需要接受造血幹細胞移植的病人與公私營血庫對接，香港兒童醫院血液及腫瘤科服務主管鄭偉才說，治療團隊會了解病人需要，確定最適合的幹細胞，儲存單位可以是公營或私營，而公營方面，紅十字會輸血服務中心臍帶血庫和骨髓捐贈者資料庫不單協助處理本地造血幹細胞源，亦協助與香港以外單位聯絡、統籌、運輸幹細胞來港。

港過去兩宗接受內地無血緣臍帶血

今次並非本港公院首次接收內地臍帶血。周海洋稱，廣東省臍帶血造血幹細胞庫於2018年首次將臍帶血跨境運送至香港，接收的是瑪麗醫院。翻查資料，該個案涉及同樣患重型地中海貧血的7歲女童，接受其胞妹出生時在內地儲存的臍帶血。醫管局回覆本報稱，本港過去有兩宗接受來自內地無血緣關係的臍帶血個案，分別於2011及2012年。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676