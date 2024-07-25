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半山屋火妻亡夫入ICU 列謀殺企圖自殺 檢遺書提報復妻

【明報專訊】半山旭龢道一住宅昨發生火警，消防救出一對夫婦，婦人送院不治，其夫搶救後留醫深切治療病房。警方現場檢獲提及報復妻子的遺書，初步調查兩人正辦離婚，曾因家產問題糾紛，案件列謀殺、企圖自殺及縱火。社署回覆稱十分關注事件，署方社工已聯絡家屬，並按他們福利需要提供適切協助及跟進。

66歲男傷者李╳鏘與57歲女死者竇╳華為夫婦，與兒子同住旭龢道10號清暉大廈7樓起火單位。單位外牆熏黑，約30人疏散至安全位置，兩消防員疑於行動中不適清醒，由救護車送院。

中區警區助理指揮官（刑事）警司謝子坤稱，事發單位大門反鎖，消防破門發現女死者倒臥飯廳近大門，面部朝天，全身熏黑。男傷者在廁所尋獲。經初步調查，兩人關係欠佳，近年處理離婚，亦因家產問題有糾紛。男傷者沒精神病紀錄，女死者曾就精神問題求醫。男傷者房間留下遺書，稱與太太關係有問題，要報復她。單位嚴重焚毁及混亂，暫不確定有否打鬥痕迹。據了解，夫婦分房10多年，新冠疫後妻子發律師信提出離婚。事後消防在大廳近按摩椅位置發現殘餘助燃劑。

分房10多年 正辦離婚

消防處署理助理消防區長賀頴琪表示，消防昨午12時58分接報，兩分鐘後到場，出動57名消防及救護人員，調派9輛消防車及5輛救護車，昨午1時15分大致救熄，火場位於客廳位置，單位面積約18米乘15米。消防稱起火原因有可疑，單位濃煙密佈且單位大門較堅固，增加救援及爆門難度。消防處高級救護主任袁仲豪稱，女死者救出時沒呼吸脈搏，身體大部分面積三級燒傷；男傷者手及面二級燒傷，同無呼吸。

夫為新華行董事 代理壞蛋獎門人等玩具

翻查土地註冊處資料，涉事單位由李姓男傷者及竇姓女死者2009年11月以1955萬元聯名購入。根據公司註冊處資料，李現為5間公司董事，其中兩間為玩具公司，包括「新華行股份有限公司」。根據新華行股份有限公司網頁，該公司代理多款為人熟悉的玩具系列，包括星光樂園、壞蛋獎門人、天線得得B、nanoblock等。

李2019年代表新華行股份有限公司受訪，提到為第三代負責人，公司已逾70年歷史，1982年開始代理第一款兒童產品，數年後更代理外國知名公司玩具。近年科技發達，李亦提到潮流轉得很快，零售商較以往謹慎採購，令他們成本上升，加上盜版猖獗，公司要改變營銷策略，包括降低存貨、推出限定版等。

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