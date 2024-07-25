律師：倘罪責重 十四五歲也可能坐監

少年法庭負責審理16歲以下被告的案件，但不包括殺人罪。梁永鏗稱，少年法庭同樣須排期審訊，普遍需時逾年，而法庭會以開庭起訴日計算被告年齡，不排除屆時部分涉案被告已滿16歲，「（法庭）就會當被告是成年人那樣判刑」。他續稱，「在郊外玩煙花、玩炮仗及炸爛整棟大樓，是兩回事」，現階段難言案件嚴重性。

鄧飛：初中生涉爆炸品聞所未聞 料個別事件

前中學校長、立法會議員鄧飛表示，初中學生涉爆炸品案聞所未聞，「就算高中也很罕見」，相信只是個別事件。他續稱，每間學校校情不同，普遍中一二生較少機會嘗試化學實驗，不過現時學生要認識化學品「完全沒有難度」，「現在YouTube什麼都有」。

至於中學存放化學品安排，鄧飛稱中學如需購入受管制化學品作教學，須校長親自向海關申請，而每節課實驗後技術員均須確保已收妥所有化學品及用具，形容做法相當嚴謹。他續稱，倘化學品或用具失竊，學校肯定不會置之不理，謂責任太重大，「全校都要查，甚至要報警」。