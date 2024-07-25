IVE後山檢可製炸藥物 拘4少年 共90化學品一人疑黑幫 消息：不排除貪玩

據了解，被捕4名中一及中二生分別就讀區內4間中學，非傳統名校。消息稱部分涉案化學品可從網上平台購入；因涉不同種類化學物，不排除有「貪玩」成分，嘗試混合不同化學物測試效果。

警方周二（23日）下午約3時半接報稱IVE觀塘分校斜坡有人縱火，兩男被發現後經鐵絲網缺口逃離。警方於院校大樓底部及斜坡中間一個高兩米的約5000平方呎空間檢獲大量不同種類化學品，分別以固體、液體及粉狀形態存於膠樽及膠袋。部分化學品穩定度較低，爆炸品處理課及政府化驗所人員已檢取及移離相關物品。東九龍總區刑事部署理警司蘇志兵稱，包裝顯示部分屬硝酸鹽及山埃，惟有待化驗確定。

有被捕人認網購化學品在場做實驗

現場亦檢獲漏斗及酒精燈等實驗室器具，另有兩把斧頭、一把軍刀及一支電槍，亦有多處燒焦痕迹，未知是否新痕迹。另有3個打開的行李箱，同樣有化學品、打火機液體及防毒面罩等。東九龍總區刑事總部高級警司鍾麗詒相信，「被捕人知道測試有一定危險性」，故有防毒面罩及滅火筒保障。有被捕人承認網購化學品並在場多次燃燒做實驗；現場亦有較粗樹枝，估計他們以斧頭分割並燃燒。

警方經調查後，發現一名男子案發後將一袋物品帶離住所，交予另一人棄置。探員於觀塘祥和苑一單位及一個山坡檢獲懷疑爆炸品及實驗室工具，作進一步化驗及調查。

4人認識7年 手機檢製作程式燃燒片段

警方案發後數小時內鎖定4名少年身分，其中3人於住所或附近被捕，另一人則在其中一名被捕人的住所被捕。警方在一名被捕人單位搜出小量懷疑爆炸品，並在其電話發現懷疑製造爆炸品的程式的照片及瀏覽相關網站的紀錄；又在另一被捕人電話發現數段影片，攝錄其中一名被捕人於案發現場燃燒物品。4人為朋友，互相認識約7年。犯案動機、有否受操控、其他同黨及是否認識該院同學等，均屬警方重點調查方向。

被問到為何選擇在院校犯案，鍾麗詒稱被捕人已發現該位置「一段時間」，惟相信是無目的地找到該位置。她說，自製爆炸品威力及穩定度難預計，而案發現場為學校範圍，強烈譴責被捕人罔顧學生安全，多次燃燒化學物品，對他人構成極度危險。

IVE觀塘分校距大王爺廟約150米。現場鐵絲網已被破壞，可從約1.5平方米缺口進入校園範圍，學校建築物底下地面有燒過痕迹，放有椅子、大量膠水樽等雜物；牆身有「牆後是黑暗」、「沒有宗教」等塗鴉。房署職員昨到場了解是否管理範圍。

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