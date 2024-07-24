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經民聯倡投資移民涵購住宅 會否推高樓價？ 林健鋒：樓市不可永遠不升

【明報專訊】經民聯昨會見特首李家超，就《施政報告》提交建議，其中建議放寬資本投資者入境計劃的置業限制，容許住宅物業計入3000萬元的「獲許投資資產」。該黨副主席林健鋒認為這有助招商引資；被問到會否推高樓價，他說「樓市不可永遠不升」，同意控制升幅重要，認為若樓市供應充足，可令投資者對樓市保持信心。

經民聯提出147項建議，涉13個範疇，包括透過樓市措施吸引人才和資金，例如協助專才資金到港置業等。其他樓市措施建議包括放寬購買第二個自住住宅物業的按揭成數、全面檢視《長遠房屋策略》等。

2003年推行的「資本投資者入境計劃」初期容許申請者買住宅，其後被批評推高樓價，2015年計劃暫停。去年政府重推「新資本投資者入境計劃」，財庫局長許正宇本月初在立法會重申，現階段政府無意將本地住宅物業納入計劃的投資範圍，稱房地產供求較敏感，住宅的「民生性」很強，政府亦希望申請人能投放資金於金融市場及非住宅房地產市場，以增加市場流動。

目前計劃的投資額最少3000萬元，「獲許投資資產」分3類：最少2700萬元須投資於股票等指定金融資產；非住宅房地產投資上限1000萬元；投入300萬元於「資本投資者入境計劃投資組合」。

另倡高才可申港人首置 允用內地資金買樓

被問到不少國家已取消移民買樓措施，林健鋒昨稱香港應做「領導者」而非「跟隨者」，吸引優才來港需使出「更強招數」，又認為來港者不僅發展事業，亦希望在港成家立室，「為何不可容許他們用1000萬元買住宅」。他又建議開放港人首次置業項目給高才通人士申請，並允許內地來港優才買物業時，可調配內地資金來港。

經民聯執委、地產建造商會秘書長龍漢標表示，可為放寬投資移民買住宅增設限制，舉例樓價需超過某個金額。

李兆波憂致社會衝突 「高才留港否未知數」

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波憂慮，容許投資移民購買住宅，同時開放港人首置項目予高才申請，或會引起社會衝突。他認為放寬投資移民的建議對刺激樓市無太大幫助，最多只能令樓市止跌。他又認為，高才會否長期留港是未知數，以他了解，不少內地高才即日來回，對本港「忠誠度」不高。

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