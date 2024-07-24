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澳飛行學校：疫後全球培訓需求急升 年300學額逾半留國泰

【明報專訊】澳洲阿德萊德飛行訓練學校（Flight Training Adelaide, FTA）於1982年成立，為多間航空公司提供見習機師培訓，學校行政總裁Johan Pienaar接受本報專訪，認為短期內全球機師訓練仍供不應求。他說疫下全球航空業停運，航空公司暫停機師訓練，不少飛行學校因收生不足破產，而疫後國泰等航空公司對機師培訓需求急劇回升，形容過去一年FTA已為國泰投入超額資源，該校每年最多可培訓約300名機師，逾半學額預留給國泰。

航空業疫下停擺 多學校收生不足破產

目前國泰見習機師培訓計劃會安排學員到FTA或美國飛行學校AeroGuard接受為期約55至60周培訓，學習氣象學、空氣動力學等15科地面理論及接受飛行訓練，畢業學員可取得香港民航處商用飛行員及民營運輸機飛行員執照，回港後通過國泰內部培訓，熟習機隊運作後便可正式工作。

Pienaar稱，FTA自1994年為國泰培訓機師，國泰見習機師質素普遍高，平均及格率逾九成，至今已為國泰培訓逾2500人，逾半國泰機師在該校畢業。學校目前亦與日本航空、中華航空等另外9間航空公司合作。他說，FTA面對學生人數急升，在教學上亦面臨挑戰，學校只能確保學生表現符合水平，但未能為學生提供更好體驗，教學質素受影響。他強調飛行訓練難以加快，因內容不能壓縮，要求亦不能降低，否則會影響機師質素。

長遠或引AI輔助 紓人手減培訓時間

若要擴大學校規模、加大訓練量，Pienaar說最大挑戰是飛行訓練成本非常昂貴，每架訓練用飛機成本均上百萬澳元（逾500萬港元），要找到適合訓練場地亦不容易。他估計短期內全球機師訓練仍供不應求，直至5至10年後飛機運作可引入更多AI輔助，人手需求才會放緩，而由AI取代部分機師所需技術，屆時機師培訓時間亦可縮短。

相關字詞﹕國泰機師 國泰

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