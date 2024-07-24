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國泰首10內地機師最快年底飛 受訓內地生屆時逾百 料多聘400機師運力復疫前

【明報專訊】國泰去年起首次招募內地見習機師，至今已有逾60名內地見習機師正接受培訓或即將投入培訓，首批約10人未來一兩個月畢業，最快今年底至明年初加入國泰以二副機長身分投入工作。國泰表示將繼續在本地及內地招聘機師，現時機師人數已回升至3000，料再多聘400人便可完全恢復疫前運力，有信心明年首季可請夠人，而受訓內地見習機師至今年底將增至逾百人。

本報訪問兩名正在澳洲阿德萊德飛行學校（FTA）受訓的國泰內地見習機師，其中一人原為外國大學留學生，獲取錄後毅然退學；另一人則因近視沒法通過內地民航局體檢，轉投國泰圓機師夢。

明報記者 孫澤芳

國泰一直透過見習機師培訓計劃招募本地機師，自去年初為招聘更多機師以恢復運力，擴至內地居民也可申請。

自幼飛機迷 留美生退學圓機師夢

本報上周到FTA採訪，訪問兩名正在當地受訓的國泰內地見習機師，包括現年22歲、來自廣州的王子豪。子豪兒時家住廣州白雲機場附近，每天望向窗外便見飛機經過，令他自小成為飛機迷，初中時曾親自來港見證國泰客機退役，高中到美國升學亦曾自費接受飛行訓練，大學則選修無人航空系統工程。子豪笑言，自己始終更喜歡載客飛機，故見國泰去年招聘內地機師，即使尚在讀大學二年級仍決定投考，結果獲取錄，令他喜出望外。他說，比起讀大學，機師才是他的終極夢想，故決定退學，盡早圓夢，「誰知兩年後（國泰）會不會再需要那麼多新人加入，所以想第一時間把握機會」。

近視未達內地門檻 機械員等5年轉投機師

成功透過國泰圓機師夢的還有同為90後、來自北京的孫鈺明。他因雙眼各有400至500度近視，沒法通過內地民航局對裸眼視力的體檢，國泰則只要求矯正視力達標，故他一直視國泰為實現夢想的唯一平台。孫其後在國泰北京辦事處當飛機機械員5年，靜待機會，至去年國泰開放內地人應徵機師，同樣曾在美國留學的他第一時間報名，終獲取錄。

不諳廣東話 同學交談英語為主

兩人於去年下半年先後到FTA受訓，孫預計下月中畢業，王則料在明年初。談及作為內地生在FTA的生活，兩人稱雖不諳廣東話，但與香港同學相處良好，而FTA規定在校園內穿機師制服必須說英語，故平日同學間交談亦以英語為主。

航校：初憂英文差欠自信 表現實看齊港生

FTA行政總裁Johan Pienaar說，初時對國泰招募內地機師感憂慮（concerned），因據以往經驗，內地學員普遍英文差和欠自信，不少人未能通過國際民用航空組織ICAO航空英語測試，需延遲1至3個月畢業，惟國泰這次聘請的內地機師不同，在英語、社交及學習表現上均及得上香港學員，估計與國泰一向在取錄見習機師前已要求其通過ICAO航空英語測試有關，學校對內地學員反應正面。

要求待遇同港人 國泰：擬京滬設空服員基地

國泰企業事務總經理黃文傑說，FTA今年正培訓120名國泰見習機師，當中數十人來自內地，連同在美國受訓的學員，至今已招聘逾60名內地機師受訓或將受訓，強調內地機師在招聘要求及待遇上均與本港機師一致。國泰目標於去年及今年共招聘800名見習機師，黃形容公司兩年來非常積極招募人手，「基本上全港做到機師的人都請了」，招聘目標已達半，有信心今年底前能從本地及內地多聘400人，以支持國泰回復疫前運力。

國泰去年亦首次招聘內地空中服務員，黃透露至今已有逾300名內地空服員工作，為吸引內地人手，國泰近日已計劃在北京及上海設立空服員基地，目標明年底內地空服員增至1500至2000名、整體內地員工4000人，佔國泰整體人手約15%。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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