民調落後兩日內決退選 消息：公布前一刻團隊方知

最新民調顯示游離州份全輸

路透社引述消息人士報道，高級幕僚上周六晚向拜登展示內部民調結果，顯示他不僅在可能決定大選結果的6個關鍵游離州份全部落後外，就連弗吉尼亞和明尼蘇達等民主黨較有把握、沒計劃投放大量資源拉票的州份也出現崩盤。拜登研究這些民調數據後，終改變主意決定退選。

美國有線新聞網絡（CNN）引述知情者稱，拜登當晚要求最密切的幕僚邁克‧多尼倫（Mike Donilon）開始草擬退選信，並由另一長期顧問里凱蒂（Steve Ricchetti）安排發布。

因確診新冠病毒在特拉華州家中養病的拜登，整個周末都與妻子吉爾一起，他照慣例在任何重大決定前先召開家庭會議，當晚開會告知家人。惟拜登只將退選決定告知極少數親信，直至周日下午1時45分前不久，他與白宮高官和競選團隊通電話告知這項決定，一分鐘後其退選的震撼消息就向外公布。一名官員向路透社說：「他（拜登）把退選信的內容讀給我們聽，希望我們知道他的想法。他說自己在過去48小時掙扎許久。」

收到拜登通知後，白宮幕僚長齊安茲致電通知白宮高級人員，許多人此時才知道拜登要退選，一名官員說：「這個消息嚴格保密，對大多數的白宮職員來說都很意外。」知情者稱，就連副總統賀錦麗也是在周日、即在消息公布前才知道拜登退選，她當天與拜登談了多次。

（CNN/路透社）