移民議題失言大失分 捍墮胎權挽支持

立場開放 助吸女性少數族裔選票

賀錦麗任副總統後獲拜登委任處理非法移民問題，但她2021年6月受訪時被問到為何不到南部美墨邊境視察，她回應稱「將在某個時機」前往，又以自己還未出訪歐洲作辯解，惹來更多批評，被認為是她副總統職涯一大低點。賀錦麗被指對下屬過分嚴厲，就任一年後大批團隊成員離職，包括副總統幕僚長、首席發言人和傳訊總監。

後來賀錦麗迎來「翻身」機會，2022年最高法院推翻保障婦女墮胎權的「羅訴韋德案」裁決後，賀錦麗成為領導白宮捍衛生育權、墮胎權的代表人物。因拜登是天主教徒，較難就這項議題啟齒，檢察官出身的賀錦麗成為得力幫手，其開放的立場和態度有助鞏固婦女、年輕人和少數族裔等民主黨核心選民的支持。

現年59歲的賀錦麗出生於加州奧克蘭，父母分別為牙買加裔和印度裔學者，她在柏克萊成長，後在加州大學哈斯汀學院獲法律博士學位，其政壇起步點是2003年出任三藩市地方檢察官，2010年當選加州總檢察長，2016年當選加州聯邦參議員。她曾參與上屆民主黨總統初選但迅速退出，獲拜登選為競選拍檔。

（金融時報/華盛頓郵報/紐約時報）