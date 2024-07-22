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要聞

稱歐企盼港保獨特 非只談「回來了」

【明報專訊】高宇馳自2020年9月起出任歐盟駐港澳辦事處主任，他總結4年任期時主動說，香港4年間經歷相當廣泛的改變，「香港曾經是開放社會，但現在已不再是」，「我不相信有人可聲稱在香港公民社會蓬勃發展、有完完全全的新聞自由，或不同觀點得到接納，尤其是批判的觀點」。他指出，香港過去一段時間多番強調國安，歐洲企業希望香港能確保其獨特性，並付諸行動，而非只談「香港回來了」。

4年任期港大變 「開放社會不再」

觀乎過去4年，高宇馳形容其間香港經歷大幅改變，尤其在政治範疇，如實施《港區國安法》、選舉制度，歐盟辦事處的工作模式也相應改變了。他說，辦事處過去經常與公民社會接觸，但類似接觸一定有減少，一方面在港持份者減少，部分人也不願接觸歐方。

據政府數字，2023年在港的歐洲企業數字雖較2019年時減少約3.4%，高宇馳說跌幅小於其他西方國家，可見歐洲企業有更強韌性。他表示，他們主要是看重香港的獨特性及是國際化城市，包括開放市場、資金流動、對法庭處理商業案件的信心等。他稱香港過去一段時間很強調國家安全，對在港歐盟企業而言，希望在攸關香港獨特性及經濟有進一步保證（reassuring）的信號，並採取實際行動，「只說香港疫後重開本身並不足夠」。他又提醒，香港一方面強調國安及《基本法》23條，同時《基本法》有關雙普選的條文仍未落實。

港歐企數目跌幅小於其他國家

至於港府就保障關鍵基礎設施的電腦系統立法作諮詢，高宇馳說正研究包括對歐企的潛在影響，目前無進一步評論。

離任在即，高宇馳說新冠疫情是任內最大挑戰，包括要協調不同領事館，同時他也慶幸疫後可享受香港美食，和欣賞到與市區一步之遙的綠野環境。他說會最掛念香港的人，難忘在香港遇上的人及建立的友誼。

相關字詞﹕公民社會 23條立法 國安法 歐盟駐港澳辦事處 高宇馳

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