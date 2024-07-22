歐盟：對恢復與港對話持開放態度 駐港主任稱部分港議題需直接向京提出

港歐盟正式對話停擺4年

香港自2007年起每年與歐盟作系統對話（structured dialogue）討論一系列議題及合作範疇，不過自2019年11月系統對話後至今未恢復。同時，在2023年恢復及今年6月中歐人權對話中，歐盟連續兩年向北京表示關注香港自由惡化及《基本法》23條立法對人權影響，而歐盟對上一次在中歐人權對話提及香港已是2014年香港政改。

高宇馳接受本報專訪說，由於香港近年經歷的改變，香港已成為歐、中各層級對話的議題之一，因為香港人權狀况改變及國安法對基本自由的影響，歐盟認為議題本身十分嚴重（very serious）。他舉例說：「例如國安法是全國性的法律，清楚不過是由北京制定。所以我們除了向港府提出有關國安法的關注，同時也會向中央（北京）政府（表達）。」

被問到在中歐層面處理香港議題是否意味香港地位降低，他說不會如此形容，而是因為議題性質，需向中方直接提出。他強調，即使政治議題分歧，歐盟仍然認為香港應該維持一國兩制及高度自治，並期待繼續與香港當局對話。

政治有分歧 整體溝通良好

歐盟與香港特區雙方官方仍有非正式或禮節式拜會，如特首及歐盟駐港澳辦事處半年輪流作東舉辦午宴，就個別議題也有交流，歐盟駐港澳辦事處也與投資推廣署每年合辦推動綠色議題活動。高宇馳上周四並在離任前拜會外交部駐港公署特派員崔建春，崔讚賞高宇馳任內為促進香港歐盟交流合作發揮的積極作用，公署則引述高宇馳說對港依依不捨，歐方看重香港地位。

高宇馳說，歐盟期待香港增加人員和商貿交流，例如更多學生交流，歐盟及其他歐盟成員國駐港領事館與港府及外交部駐港公署一直保持溝通，即使雙方政治議題上有不同意見，整體溝通良好。

非質疑港不能有國安法

關注執法方式人權影響

歐盟曾多次關注國安法及23條等，他補充，歐盟並非質疑香港不能有國安法，而是關注執法方式及對基本人權影響。至於政治等爭議議題的對話是否無功而返（banging on the wall），高宇馳沒正面透露港府回應時的態度，但說歐盟一直嘗試解釋為何提出關注，一方面認為攸關歐盟在港公民及企業利益，同時也認為符合香港利益。

高宇馳稱，歐盟對布魯塞爾及香港之間恢復系統對話持開放態度，但強調對話基礎是讓歐盟有機會提出關注的議題，「無論是國安議題或選舉制度等」，「同樣地，我們也樂於處理港府可能提出的關注」。

明報記者 林勵 周宏量