大會英文會議紀錄非區區齊 有議員自譯

江玉歡：法定語文 提供「是基本」

民署：先擬中文版上載再翻譯

翻查各區議會在網站公開的大會會議紀錄，英文版並不齊全。深水埗已舉行3次大會，其英文網頁顯示全部會議紀錄暫只提供中文版；東區、黃大仙及屯門有兩次大會僅提供中文會議紀錄，4個區議會網頁均表明，若有需要可向秘書處索取英文版（見表）。

南區的英文網頁英文會議紀錄「Minutes」一欄，按入去的文件實為中文版紀錄。另有多區的會議已舉行數月，中文紀錄已公開，至今未上載英文版。

民政事務總署回覆查詢，表示一貫做法是先擬備會議紀錄中文版並上載網頁，再翻譯成英文版，同樣會上載網頁。對於部分區議會表明不會提供英文版會議紀錄，要另行向秘書處索取，總署沒有回應。

江玉歡指出，英文是本港法定語文，重要文件應同時提供英文版本。她說，區議會討論事項有可能影響商界，亦有很多市民是不諳中文的少數族裔，質疑動輒要聯絡區會秘書處才能獲取英文會議紀錄做法不便。她觀察到多區舉行會議後半年仍未上載英文會議紀錄，情况難以接受，稱部分討論事宜具時效性，建議要求各區議會在一個月內提供中英文會議紀錄。經民聯南區區議員趙式浩表示，不少外籍人士居於薄扶林、淺水灣等，有居民曾反映欲了解區議會工作，惟大部分文件是中文，甚至直接問他「你們在討論什麼？」他說理解區議會秘書處人手緊張，他會自行翻譯區議會討論重點及文件，整理成英文版撮要提供予外籍居民。