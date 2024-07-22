區會委會小組會議紀錄改不記名 狄志遠批大倒退難監察 民政總署：考慮行政簡潔易讀

明報記者 鄭啟智

上屆多區改具名增透明度

今屆18區常規一致 盡量精簡

《區議會常規》範本列明大會會議紀錄具名，轄下委員會及工作小組的會議紀錄可不記名。區議會改制前常規由各區自行制定方式，上屆共6個區會改為訂明委員會須具名記錄討論；另有11區的常規列明委員會會議紀錄不記名，惟實際上有具名記錄各人發言。今屆18個區會的常規一致，列明轄下委員會會議紀錄應盡量精簡扼要，除了因為特殊情况另有決定，恢復以不記名方式記錄討論。

區議會主要分為大會、轄下委員會及工作小組。翻查今屆區會資料，大會會議紀錄有具名顯示發言，轄下委員會及工作小組會議紀錄均以「委員認為」、「委員建議」、「委員查詢」等字眼記錄討論內容。若市民欲知個別議員發言，大會及委員會須翻聽會議錄音，而工作小組會議錄音不公開。民政事務總署回覆查詢，表示現行撰寫會議紀錄方式行之有效，讓會議公開透明、會議紀錄簡潔易讀。對於會否參考立法會以人工智能軟件具名記錄會議內容，署方稱區議會秘書處有需要時會以科技輔助，提升工作效率。

狄志遠批評新做法是「大倒退」，指政府公布今屆《區議會常規》時表示冀加強區議員問責性及工作透明度，現在明顯背道而馳。他認為會議紀錄不具名有損透明度及區議會認受性，又指今屆重設委任議員，外界期望了解他們的開會表現，惟公眾現難以監察區議員工作。今屆立法會事務委員會一度不記名記錄會議，結果引起爭議，狄志遠建議區會參考立法會以人工智能軟件撰寫逐字記錄，利用科技提高效率及透明度。

有議員稱具名致「為發言而發言」

有稱旁聽開放非刻意隱瞞

西貢區議員方國珊稱，以往委員會的會議紀錄具名，令不少議員「為發言而發言」，會議非常冗長。她指區會秘書處職務繁重，具名記錄將進一步增加工作量，並強調在委員會同意下可就重要議題具名記錄討論。民建聯屯門區議員葉文斌稱，會議紀錄具名與否各有利弊，部分市民希望了解議員取態，過去亦收到意見指紀錄太冗長，他說會議開放旁聽、錄音公開，非刻意隱瞞會議內容。

5區有記錄議員出席時間

另外，區會常規列明會議紀錄須記錄議員出席情况，例如他們抵達和離開的時間。惟目前只有灣仔、大埔、北區、沙田、葵青5個區會有記錄議員出席時間，民政總署稱個別區會紀錄較詳盡，但18區做法均符合《常規》要求。

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