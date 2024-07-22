區會委會小組會議紀錄改不記名 狄志遠批大倒退難監察 民政總署：考慮行政簡潔易讀

【明報專訊】上屆多個區議會為增透明度，要求轄下委員會會議紀錄由不記名改為具名記錄，讓公眾知悉議員會上表現。今屆區會全部劃一將轄下委員會及工作小組會議紀錄改以不記名展示，以「委員查詢」、「成員建議」等字眼記錄發言，不提供發言者資料。新思維立法會議員狄志遠批評做法「大倒退」，減低會議透明度，令市民沒法監察議員表現。民政總署解釋，是考慮到會議性質、行政工作等因素，並讓會議紀錄簡潔易讀。
明報記者 鄭啟智
上屆多區改具名增透明度
今屆18區常規一致 盡量精簡
《區議會常規》範本列明大會會議紀錄具名，轄下委員會及工作小組的會議紀錄可不記名。區議會改制前常規由各區自行制定方式，上屆共6個區會改為訂明委員會須具名記錄討論；另有11區的常規列明委員會會議紀錄不記名，惟實際上有具名記錄各人發言。今屆18個區會的常規一致，列明轄下委員會會議紀錄應盡量精簡扼要，除了因為特殊情况另有決定，恢復以不記名方式記錄討論。
區議會主要分為大會、轄下委員會及工作小組。翻查今屆區會資料，大會會議紀錄有具名顯示發言，轄下委員會及工作小組會議紀錄均以「委員認為」、「委員建議」、「委員查詢」等字眼記錄討論內容。若市民欲知個別議員發言，大會及委員會須翻聽會議錄音，而工作小組會議錄音不公開。民政事務總署回覆查詢，表示現行撰寫會議紀錄方式行之有效，讓會議公開透明、會議紀錄簡潔易讀。對於會否參考立法會以人工智能軟件具名記錄會議內容，署方稱區議會秘書處有需要時會以科技輔助，提升工作效率。
狄志遠批評新做法是「大倒退」，指政府公布今屆《區議會常規》時表示冀加強區議員問責性及工作透明度，現在明顯背道而馳。他認為會議紀錄不具名有損透明度及區議會認受性，又指今屆重設委任議員，外界期望了解他們的開會表現，惟公眾現難以監察區議員工作。今屆立法會事務委員會一度不記名記錄會議，結果引起爭議，狄志遠建議區會參考立法會以人工智能軟件撰寫逐字記錄，利用科技提高效率及透明度。
有議員稱具名致「為發言而發言」
有稱旁聽開放非刻意隱瞞
西貢區議員方國珊稱，以往委員會的會議紀錄具名，令不少議員「為發言而發言」，會議非常冗長。她指區會秘書處職務繁重，具名記錄將進一步增加工作量，並強調在委員會同意下可就重要議題具名記錄討論。民建聯屯門區議員葉文斌稱，會議紀錄具名與否各有利弊，部分市民希望了解議員取態，過去亦收到意見指紀錄太冗長，他說會議開放旁聽、錄音公開，非刻意隱瞞會議內容。
5區有記錄議員出席時間
另外，區會常規列明會議紀錄須記錄議員出席情况，例如他們抵達和離開的時間。惟目前只有灣仔、大埔、北區、沙田、葵青5個區會有記錄議員出席時間，民政總署稱個別區會紀錄較詳盡，但18區做法均符合《常規》要求。
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