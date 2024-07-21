「私了」咬耳漢 5人囚42至63月

官：陳真倒地後被告行為不可能合法

5名判刑被告，依次為咖啡師張潤鋒（現27歲，下同）、侍應容志強（34歲）、文員鄭朗穎（27歲）、學生徐俊傑（22歲）及無業鍾志宏（39歲）。同案被告律師樓文員高縫（63歲）受審後罪脫。

刑期最長者求情稱失陪稚女時光

高官判刑時引述辯方求情，其中刑期最長、須監禁5年3個月的鍾志宏，育有9個月大的女兒，妻子患產後抑鬱，鍾入獄後將失去陪伴女兒成長的機會。高官又稱張潤鋒曾在健美比賽奪佳績，並考獲健身教練資格；容志強有10次案底，最近一次為2020年因刑毁入獄，他打陳真所用伸縮棍是在商場意外撿獲；鄭朗穎過往積極做義工，曾服務一所狗庇護場，打算在獄中修讀認知心理學課程。徐俊傑有自閉症譜系障礙的特徵，前年因公眾地方打鬥罪被判感化，他曾於卡巴迪及躲避盤兩項運動代表港隊出賽，有志成為音樂人。

辯方力陳涉案暴動參與人數不多於200及維時6分鐘，陳真無故挑起事端，行事兇殘，才是始作俑者，招致眾被告襲擊。高官指出，不論陳真如何兇殘，在場者針對他的行為不可能是合法合理。眾被告直接參與「私了」，挑釁陳真再度失控，或會危害其他途人，故暴動罪量刑起點為5年3個月。

辯：陳真無故挑事端 始作俑者

就有意圖而傷人罪及容單獨被控的管有攻擊性武器罪，眾被告均直接參與「私了」，當中容用伸縮棍打陳真、鄭及鍾分別用雪糕筒及雨傘襲擊陳真、徐躍起後踏向陳真及張拳打腳踢陳真。由於考慮暴動罪時已顧及眾被告使用武力的元素，故與有意圖而傷人等罪同期執行。

一人提推翻答辯被駁回 續酌情減刑

高官續稱，張、容及鄭可獲認罪的刑期扣減。徐認罪後提出推翻答辯，指控其代表律師有失誤，但被裁定證辭失實而駁回，控方主張不應給徐刑期扣減因其浪費法庭時間，高官則稱指被告有權利推翻答辯，因被駁回便剝奪他利益恐構成不公，故酌情扣減刑期，並因他犯案時年輕再減刑3個月。容及鄭判囚3年6個月、張判囚3年11個月、徐判囚4年6個月、鍾判囚5年3個月。

【案件編號：DCCC 329/22】

（反修例風暴）