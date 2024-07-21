批科技城開先例 環團憂佔用濕地成風 甯：新田引入「地花」加快發展

長春社、綠色和平及香港觀鳥會昨發新聞稿，對城規會通過草圖極度遺憾和失望，批評把關不力；又稱委員未有貫徹過往審批私人濕地發展項目的標準，破例接納缺乏科學基礎、連基本規劃資料也欠奉的新田科技城草圖，有為發展「鬆章」之嫌。

環團稱密切監察三寶樹

除新田科技城部分用地位於濕地保育區和緩衝區，本報早前報道，流浮山和馬草壟的擬發展範圍中，分別有124公頃和10公頃位於濕地緩衝區（見表）。環團指出，新田科技城是30年來最大規模的濕地發展項目，但其草圖和技術文件均存在爭議和環境隱憂，擔心本港珍貴的后海灣濕地會全面失守，多年來一直遵循的濕地保育規劃原則形同虛設。

環團又表示，未來會密切監察及跟進項目，特別是以三寶樹濕地保育公園作為生態補償措施的細節、創科用地內的土地規劃，以及各方面資訊發布的透明度等。環團促請政府回頭是岸，重新考慮犧牲濕地以外的替代方案。

甯漢豪昨在商台《政經星期六》稱，區內受影響魚塘佔約90多公頃，當中一半已荒廢，政府會在旁建三寶樹濕地保育公園，如涉私人土地，當局會收地。她又說，政府會開始申請撥款和開工，預計2026年完成平整首批土地，並引入「地花」概念，讓投得土地的人能立即製作建築圖則，不用待平整完成才入場發展。

香港科技園公司歡迎通過圖則，當中不少創科技用地可為香港和大灣區的創科產業提供更多科研及協作空間，完善創科產業鏈。主席查毅超表示，有關計劃能培育更多本地創科人才，吸引海內外科研人才，為年輕人爭取更多發展機會。