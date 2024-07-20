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美德航班一度停飛 英荷醫療服務受阻

【明報專訊】全球各地不同界別的機構包括航空、金融、傳媒及醫療緊急服務等，昨日都因牽涉網絡保安公司CrowdStrike及微軟的系統故障影響。法國巴黎奧運下周五開幕，巴黎奧組委昨稱微軟系統故障減慢他們的運作，但售票不受影響。

巴黎奧組委：拖慢運作 不礙售票

巴黎奧組委稱系統故障造成有限度影響，主席埃斯坦古說他們有應急計劃，但事故拖慢他們運作。路透社記者稱奧運傳媒中心的安檢需要人員手動核對名單，現場的身分認證櫃台暫停服務。

航空業於今次故障首當其衝。在馬來西亞，馬來西亞航空、亞航和馬來西亞機場控股公司等營運雖未受影響，但機場櫃枱大排長龍，大批旅客排隊等候報到，也有抱怨系統死機影響行程安排。

德國柏林機場一度被迫暫停所有航班服務。歐洲主要航空樞紐之一荷蘭阿姆斯特丹史基浦機場亦受影響，當局呼籲旅客需要時聯絡航空公司。美國航空、達美航空及聯合航空周五早上稱因「通訊問題」一度停飛所有航班。

相當依賴資訊科技的金融業同樣受故障影響，澳洲聯邦銀行服務中斷，部分客戶無法轉帳；有消息人士向路透社稱，倫敦和新加坡有數個主要石油和天然氣交易櫃枱難以執行交易。

受影響的亦包括各地傳媒。英國天空新聞周五早上曾停播約一小時，服務恢復時仍未能在電視畫面顯示滾動新聞。澳洲廣播公司亦稱出現重大網絡中斷，但未有解釋原因，澳洲天空新聞亦有常規節目受影響。

事故亦波及各地醫療及緊急服務。英格蘭國民保健服務（NHS）稱預約見醫生及病人紀錄系統受影響，緊急服務則正常；荷蘭有數間醫院要縮減運作，德國有兩間醫院需取消周五非緊急手術。澳洲維多利亞省警方稱有內部系統受影響，但緊急服務正常運作。丹麥哥本哈根消防部門在社交網站X表示，在接收自動傳輸的火災警報時遇上問題，呼籲公眾於火災時撥打電話通知。

（路透社/中央社/Deadline/天空新聞）

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