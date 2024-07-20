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延誤客批快運未安排酒店 「不再訪港」 多人不滿職員欠指示 只着排隊

【明報專訊】全球多間航空公司受微軟服務中斷影響，香港快運昨改以人手辦理登機手續，包括手寫登機證及行李標籤，等候人龍一度延伸至離境大堂下層的機場快線出口。最少4班快運航班延誤至今日，多名旅客鼓譟，不滿快運未安排酒店供昨晚「落腳」，更有旅客稱因而不再訪港。

東莞旅客翟先生昨午4時抵達機場，原定乘搭昨晚8時10分航班前往布吉，至傍晚6時才收到短訊，航班改至今早6時起飛。他對此感突然，形容現場「兵荒馬亂」，批評航空公司未妥善安排，擔心無處「落腳」，只能自行訂酒店，又擔心布吉約1000元一晚的酒店費因航班延誤要「自己食」。原定昨傍晚前往高雄的李先生，航班已延誤至今日，他認為快運「反應慢唔係問題，佢哋賠償方法有問題」，不滿快運不賠住宿費。

台灣旅客柯小姐第四次來港，原定昨返台。她批評快運沒安排酒店，也沒人給予明確資訊，「很沒有責任」，形容就像「甩開他們」。她又說未來不會再訪港，「現在很想回家」。

「快運出名係咁」 擬機場度宿

來自深圳的李小姐表示，在內地也遇過航班延誤至翌日，內地航空公司有提供食宿及交通，快運則無相關安排，「快運出名係咁，只係今次發生喺自己頭上」，預計昨晚會在機場度過，形容自己「仍後生，捱得」。

市民盧氏夫婦昨原乘搭快運下午4時55分航班往曼谷，提早3小時到機場。盧太稱本已排隊約一小時，後來人流管制，自己被安排到櫃位區域外的斜坡等候，因最初無圍「鐵馬」，一些較遲到達的人插隊，「早嚟嘅人跟職員嚟排就反而無郁過」，現場缺乏資訊，有感被冷落。

市民吳先生則於下午2時到達，乘搭快運下午4時45分往韓國航班，他當時形容狀况混亂，途中機場職員曾因分流要求他們移動到其他櫃位。吳先生透露已預約好在韓國的交通，需更改時間，預計要付額外手續費。市民蘇小姐則與家人到泰國探親，現無法準時與家人團聚，批評航空公司職員缺乏指示，只着她在登機櫃位排隊，「大人等得啫，但小朋友唔等得」。

快運豁免改機票手續費差額

香港快運昨宣布，豁免受影響航班乘客改期手續費用及票價差額，乘客亦可選擇未出發之行程全額退款，更改機票須於7月26日或之前完成，並於原定出發期內4星期內完成旅程。

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