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微軟死機撼動各業 全球航空大亂 防毒軟件更新出事 港機場多公司改人手登記航班延誤

【明報專訊】美國網絡安全公司CrowdStrike更新軟件出現「缺陷」，導致全球Windows設備現「藍屏」，影響各行各業，各地航空公司尤受衝擊。在本港，多間航空公司旅客登機服務系統受影響，改以人手登記，機場昨出現人龍。機管局稱，已啟動緊急應變機制，包括香港快運的5間航空公司約10多航班延遲。香港快運昨稱，服務供應商Navitaire系統服務尚未恢復，昨有8航班延誤；今有24班航班取消，包括來往香港及台北、首爾、福岡、曼谷等。特區政府稱高度關注，政府系統運作正常，未有收到部門有關其系統包括轄下關鍵基礎設施事故報告。

微軟發言人昨稱，發現因第三方軟件平台更新，導致影響Windows設備問題，預計即將發布解決方案。其雲端運算服務Azure稱，留意到Windows系統與CrowdStrike防毒軟件運行時陷入「重啟」狀態。涉事的CrowdStrike，行政總裁George Kurtz發聲明回應，在為Windows系統更新旗下資訊保安軟件Falcon時出現「缺陷」，已發現問題並正處理。他在社交平台X（前稱Twitter）致歉，稱事故不涉網安事故或網絡攻擊，問題已獲識別及修復，而Mac和Linux主機並不受影響。

在本港，多間航空公司旅客登記系統昨受事故影響，改以人手登記，大批旅客在機場大排長龍，至晚上10時大致消散。機管局稱，航班延遲的航空公司包括香港快運、宿霧太平洋航空、亞洲航空、靛藍航空及酷航，而機場運作系統及航班運作一直維持正常。國泰航空的自助辦理登機手續設施昨一度因「技術供應商出現無法預期的問題」暫停服務，傍晚6時恢復運作，但容貌辨識自助行李託運設施、國泰網站的航班預訂及兌換機票服務仍受影響。

港府系統正常 卓永興指示各部門監察動態

特區政府稱，已指派副政務司長卓永興監察情况，卓已要求各政府部門監察其負責範疇動態，隨時應變，即時匯報任何情况，由卓按情况指示。政府資科辦已聯繫微軟，敦促盡快公布解決方案，支援受影響用戶。運物局長林世雄亦關注事件。醫管局則稱，已檢查轄下電腦系統，暫未有異常。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑分析，CrowdStrike提供防毒軟件及網絡監察服務，惟最近的軟件更新影響微軟的雲端服務Azure，而全球不少航空公司採用服務供應商Amadeus提供的系統，廉航則多採其附屬公司Navitaire的服務，兩者均採用微軟雲端，故出現「連鎖反應」。

議員料《保障基建條例》會就事故「着墨」

保安局擬制定《保障關鍵基礎設施（電腦系統）條例》，被問到需否涵蓋規管微軟等服務供應商，機管局董事會成員、選委界議員陳仲尼相信當局會就相關範疇「着墨」，防止有黑客破壞系統。選委界簡慧敏認為微軟出事「牽一髮動全身」，反映立法刻不容緩，要認真研究擴大適用範圍至政府部門，不容漏網之魚。實政圓桌田北辰稱，本港機場較其他機場運作正常，情况已相當理想。

事故亦影響航空運輸以外運作，日式超市DONKI收銀服務受影響，部分門市只接受現金及八達通付款。小西灣分店昨午僅有兩個收銀櫃枱運作，部分自助收銀機及收銀櫃枱貼有「暫停使用」或「系統出現故障，付款時間需時」告示。

香港電訊在facebook稱，注意到部分客戶服務受影響，正積極跟進，為客戶帶來不便致歉；而公司其他服務包括寬頻、流動通訊及電子商務均運作正常，無受故障影響。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕航空公司 網絡安全 微軟

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