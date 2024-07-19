本月維園租池紀錄 上層泳會佔線76% 王敏超：公平分配

何敬康：反映大泳會壟斷泳線

按維園泳池7月租池記錄表，獲分配泳線的正式屬會及觀察屬會共有15個泳會，正式屬會中，獲評分最高的「駐池泳會」，獲分的泳線佔近76%，評分次一級的「活躍泳會」佔近19%；獲分配泳線的「觀察屬會」有兩間，共佔約3%（見表）。新民黨議員何敬康認為，數字反映幾個大泳會壟斷泳線，期望資源分配更公平透明，促請泳總公開分配泳線的準則及機制。

王：倘泳會運動員少 泳線自然少

申訴署2020年在調查報告引述有泳會或教練反映，某些體育總會分配泳線予屬會機制不公。有不願具名的非正式屬會負責人近日向本報表示，過去數年受新冠疫情影響，規模較小的泳會難以租用泳線，而基於泳總的計分制，泳線都優先分給大型泳會，「這麼多小型泳會都投訴過，又如何？」

王敏超說，若泳會本身較少運動員，泳線自然相應較少，認為其他體育活動情况類似。被問到制度是否不利小泳會，他說大型泳會優勢正正在於各區均有泳線，若泳會本身在某泳池經常租用泳線，分配時一般會有優先權。王強調，核心問題是公眾泳池數目少，大量泳池因救生員不足關閉，冀政府增加場地。

康文署回覆，署方會與各體育總會協調泳線的分配數目和時段，由體育總會每年度按機制分配，最後由屬會向相關泳池遞交申請以供審批。根據現時的分配監管機制，體育總會之屬會每小時最多獲分配兩條泳線，每日最多6條；7月至8月則每日最多獲8條泳線。康文署表示，申訴專員公署今年2月已接納康文署全面落實主動調查報告中的改善建議；康文署會密切留意各體育總會租用泳線情况，以確保經計劃分配的泳線能有效及恰當地使用。