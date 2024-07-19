獲泳線開班 3駐池泳會私人公司戶口收費 康署規定須會方直接收 泳總：倘牟利可撤用線資格

一泳會稱方便家長 教練代收

兩泳會負責人稱需時了解不清楚

以私人戶口收學費的迪泳會表示，由於未設電子收費渠道，為方便家長遂由教練代收學費；太平洋游泳會負責人稱需時了解；群雄游泳會負責人說「不清楚」。

本報於2017年揭發有泳總屬會以非牟利團體名義申請康文署泳池泳線，以私人公司戶口收泳班學費。申訴專員公署2020年主動調查，指無證據顯示有泳會藉此牟利，但認為康文署未能有效監管。康文署當時表示，已規定泳會獲優先分配泳線舉辦課程及活動時，不可委託代理人收費。

根據本月在維園租用泳線的泳會，本報發現最少3間可獲優先分配泳線的「駐池泳會」，仍以私人戶口或私人公司收學費。記者以家長身分向太平洋游泳會查詢泳班資料，教練要求將試課學費存入其私人戶口，並可在平日傍晚5至6時上課，本報翻查屬於該會獲分配泳線時段。太平洋游泳會九龍區主教練辜麗萍昨日回覆查詢稱需時了解事件，截稿前未回覆；其後有關教練改稱試課不能選擇租用泳線時間。

記者以家長身分另向迪泳會查詢其泳班資料，該會指示將學費以電子支付或支票存入教練私人戶口。群雄游泳會的維園泳班章程，列明繳交學費的支票抬頭為「新業順達有限公司」。

群雄「維園組泳會」主教練馬偉與新業順達公司董事同名，對於為何以私人公司戶口收學費，馬偉回覆說「不清楚，不明白」、「要由老細講，你去問老細」，惟拒絕透露「老細」身分。記者另按群雄在泳總的登記聯絡資料發電郵查詢，截稿前未獲回覆。

迪泳會回覆，若家長以支票交學費均由泳會收取，料涉事教練僅一時疏忽；另稱該會未有電子收費渠道，為方便家長由教練代收再轉交泳會，強調學費都用於教練費、日常開支及行政費。

王敏超：可賺「合理收入」 不能離譜

王敏超稱，泳會透過私人公司或私人戶口收學費應全數轉帳至泳會，若有人從中牟利可被取消使用泳線的資格。王敏超強調泳會仍能賺取「合理收入」，「但不要很離譜賺錢」。他沒有正面回應何謂合理收入，僅說有些泳會質素較佳，學費較貴「無可厚非」。

議員質疑有灰色地帶 促政府查

康文署回覆時重申，經「中央分配泳線計劃」獲優先分配的泳線須用作非牟利活動及訓練，收入只能用於活動，盈餘不得支付或轉讓予任何人或團體。署方稱，可要求租用人提交帳目核實資料，違規者可被暫停租用資格及取消已租用設施3個月。

新民黨立法會議員何敬康認為，若在優先分配的泳線開辦泳班牽涉其他私人公司或個人，有灰色地帶，例如未必清楚收取學費後有否轉帳到泳會，冀政府介入調查。實政圓桌議員田北辰亦質疑康文署監管有難度，「出面做事無人知道」，未能有效監察就要問責。

明報記者 鄭啟智 施晉宇