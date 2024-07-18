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唐英年指高鐵借地遲7年還 阻發展致財困

【明報專訊】政府於8年前批准西九文化區「加強財務安排」，對於行政會議昨日通過放寬該安排，西九文化局管理局董事局主席唐英年主動解畫，稱「沒有一勞永逸」；又指當年沒任何實戰經驗，形容全是紙上談兵，亦曾借出相關土地予港鐵用作高鐵站的卸泥區，惟對方延遲近7年才歸還。管理局及後回應表示，沒有打算向港鐵索取賠償及追究責任，強調當年是受到多項因素影響。

唐英年表示，當年借地予高鐵用作卸泥區，指對方早於2011年前提出要求，形容對方「斬釘截鐵」稱某年某月某日一定交還，「結果很明顯是錯的，他們是遲了7年」。唐說，那7年間各項西九文化藝術項目陸續營運，但「我們賺錢的那些（項目）一個都沒有建過」，結果形成現時的資金鏈斷裂。他又說，免費開放西九藝術公園涉及多項營運費。

翻查資料，港鐵當年曾與管理局協調，雙方同意高鐵項目可利用作為躉船轉運站的工地至2012年3月，及後將按管理局需要分階段交還；惟部分工地要由2015年1月至2020年4月期間才分批交還。而高鐵西九龍站項目原擬於2015年竣工，其後延至2018年9月23日始通車。

另外，管理局昨日公布2023/24財政年度表現，錄得10.61億元收入，較對上一年7.46億元升42%，該局形容其財務表現在逆市下「仍然保持穩健，收入錄得強勁增長」；基本營運赤字則按年收窄20%，由7.18億元減至5.78億元。

西九赤字減20%至5.8億

至於包括籌款、場地租用和商業租賃等業務在內的企業對企業（B2B）收入均錄得增長，按年升35%；企業對客戶（B2C，如門票及博物館商品等）收入亦按年升47%。而餐飲商戶總收益按年增長22%（見表）。

西九管理局表示，目前有淨現金52億元，主要用作資本開支、第二區項目前期規劃等方面；又稱今年4月已完成再融資安排，與10間銀行簽署3年期銀團貸款，錄得超額認購，總貸款額50億元，至今支取10億元。

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