短期5措施開源 原創節目外地巡演 門票租場檢視收費

《大狀王》明年上海演出

管理局表示，將會充分利用原創展覽和表演節目的知識產權及其內容，推動到內地或海外巡展、巡演，及推出創新及受歡迎的文創商品。唐英年昨與文體旅局長楊潤雄會見傳媒時稱，知識產權能成為西九收入來源，強調會進一步加強相關收入，舉例曾在港上演兩輪的原創粵語音樂劇《大狀王》將於明年6月到上海演出，《貝聿銘：人生如建築》回顧展亦會到內地及外國展出，另外《草間彌生：1945年至今》展覽分別於去年及今年，在西班牙畢爾包古根漢美術館及葡萄牙塞拉爾維斯現代藝術博物館展出。管理局又補充，《大狀王》明年8月會在香港再度演出。

綜合劇場可辦會議宴會

被問及會否考慮在各項設施加價，唐英年稱未來會全面考慮所有收費模式，包括檢視表演場地及門票。他說，西九目前有很多場地可出租，強調出租場地收入是「比較重要的收入」。管理局表示，將會調整場地使用政策，增加商業性質租賃比率及收費，以提升銷售和收益；亦會全面提升表演場地的成本收回率，預計2025至2026年落成的演藝綜合劇場採納多用途設計，將可舉辦文化藝術、會議及宴會等多元化商業活動。

唐英年指出，目前故宮文化博物館的成本回收率達67%，冠絕全球，其次的紐約當代藝術館（MoMA）為55%，而「M+」博物館的成本回收率亦有42%，強調會積極考慮將收入變得更多元及更具創意。

研藉場地設施命名權創收

此外，管理局稱會善用西九文化資源和預計在2025下半年建成的南面登岸設施，與旅遊及酒店業界合作開拓新旅遊產品；亦會利用西九主要場地以至小型設施的命名權，積極籌款。

「M+」博物館於2021年開幕，唐英年稱至今已有逾640萬人次入場，當中約七成訪客為外地客、三成為本地客，18至45歲佔大多數。2022年開幕的香港故宮文化博物館，累計有逾250萬人次入場。