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西九准賣樓 政府料夠營運10年 撤BOT限制 擬分期招標 唐英年：冀屆時港經濟改善

【明報專訊】政府公布批准允許西九文化區出售約17萬平方米住宅發展項目，以紓財困問題。行會昨日同意放寬西九文化區「加強財務安排」，包括允許出售西九第二區住宅發展項目，解除住宅只能以「建造、營運及移交模式」（BOT）發展的限制，當局預計方案可予西九有足夠資金應付未來10年營運。西九文化區管理局預計第二區住宅項目會分兩期或以上招標，會以類似港鐵項目模式發展，預計花兩年時間改規劃及招標，再花兩至三年興建；管理局董事局主席唐英年期望香港經濟兩年間可改善，「如果冇（改善）嘅話，我相信我哋都會面臨幾大困難」。

西九管理局表示，西九住宅項目毋須補地價，暫亦無意申請增加地積比率及樓宇高度限制，以免影響招標時間；並指政府有規定管理局獲「足夠而不過剩的資源」，可隨時要求分享利潤。

參照港鐵上蓋發展模式

唐英年昨表示，今次放寬措施可為西九未來營運提供經濟條件，在毋須增加庫房負擔下解決西九資金鏈問題，管理局會繼續為塑造文化創意產業中心努力。他又稱，擬議出售第二區土地剛平整地庫，料需兩年後才可討論賣地時間表，亦會參照港鐵鐵路上蓋發展模式，招標前會尋求發展局意見，包括招標底價等細節。

文化體育及旅遊局長楊潤雄表示，有關方案料讓西九有足夠資金營運約10年；又認為今次放寬措施可提供經濟條件，解決西九資金流問題。他稱2016年批准「加強財務安排」本期望能為西九帶來額外的經常收入，以維持財務可持續性，但招標結果不如理想，反映市場對BOT模式發展不如政府預期。

楊又稱，西九管理局同時會利用這段時間，創造收入和制定措施，嚴控經營成本，以落實自負盈虧方式營運西九，當局會與西九管理局保持聯繫，監察西九文化區計劃推展，要求及支持西九管理局實現更長遠的財務可持續發展。

項目17萬平方米 西九可留全部收益

政府2016年批准「加強財務安排」，授予西九在酒店/辦公室/住宅用地的部分發展權，須以BOT模式發展，攤分租金以獲收入。新「加強財務安排」下容許西九將住宅出售予私人發展商，並保留所得全部收益；而現行西九發展圖則所准許的住宅總樓面面積上限170,280平方米維持不變。管理局亦指零售、餐飲、酒店及辦公室等仍會以BOT模式發展。

收入須設獨立帳戶 遵政府KPI

政府又稱，批准有關安排同時附帶一定條件，包括西九管理局須設獨立指定銀行帳戶，以存放出售住宅發展項目的收益及其所產生的利息收入，以便監察；亦須遵守政府制定的多項財務紀律關鍵績效指標（KPI），包括每3年的營運赤字上限，以及員工成本佔每年總營運開支的比例上限。

管理局表示，10年是保守營運估計，未計及「開源」後增益；又認為西九毗鄰3個鐵路站，未來數年本港一半落成私樓單位位處新界，西九龍區只有3000多伙供應，相信西九住宅項目具相當吸引力。

被問到是否錯過最佳發展時機，管理局指樓市有升有跌，不能說是錯過時機，而項目環境及交通評估會做至少兩次，並須經城規程序。

恒基：位處市中心 有一定吸引力

恒基兆業地產表示，項目位於市中心位置，加上西九整體規劃，有一定吸引力；集團會視乎市場情况和招標條件，再詳細考慮。民建聯立法會（九龍西）議員鄭泳舜表示，理解管理局提出「放寬安排」需要，強調西九文化區的可持續發展至關重要，出售住宅只是其中一項收入來源，希望管理局未來能開拓更多收入模式，增加收入。

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