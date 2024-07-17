今年未見作弊 內地試場順利

試題上載小紅書 稱不影響保密

今屆DSE共有約110名考生在兩個內地試場應考，4月底完成各科考試。考評局秘書長魏向東說，考評局今年採用「先行先試」模式在內地設DSE試場，讓合資格港澳生毋須跨境考試，形容兩個試場運作順利，「完全符合」預先設定的安全標準，重申所有考生包括在香港和內地應考，評卷工作一併處理，「用同一套標準，一併閱卷，確保DSE公平公正」。

被問今年有考務人員在內地社交媒體「小紅書」上載試題，魏向東說高度重視，警方正調查，故不便評論，強調事件在試後發生，不影響保密。

13宗試場影相 多去年近倍

考評局統計數字顯示，今年所有試場沒有作弊個案，亦沒有校本評核或作品集抄襲情况，但有13宗在試場內拍照或將電腦條碼、試場照片上載互聯網的個案，比去年7宗多。朱舜隆形容這13人屬較嚴重違規，其涉事科目的成績會被降級。他又說，今年3名考生被監考員發現身上藏着沒關機的手提電話，其成績亦被降級。

（DSE放榜）