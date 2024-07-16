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慢病共治擬涵高血脂 年底推綜援者免費篩查

【明報專訊】政府去年11月推出為期3年的「慢性疾病共同治理先導計劃」，資助年滿45歲合資格市民以共付模式，由家庭醫生篩查及管理糖尿病和高血壓。基層醫療健康專員彭飛舟昨日透露，慢病共治計劃將短期內擴至涵蓋高血脂，正與業界商討釐定資助範圍。他另透露，醫管局今年底將透過基層醫療護士診所，為領取綜援者免費篩查高血壓等，以發揮安全網角色。

副醫衛局長李夏茵稱，得悉已有醫生會為參加者篩查血脂，故當局擬短期內將計劃擴至高血脂，日後市民每年在私醫抽血化驗時會一併檢驗。彭飛舟說隨着計劃愈來愈多醫生參與，篩查血脂有助市民及早管控心血管疾病，但業界對何等水平的血脂須獲資助診治存分歧，當局需再商討。

早前有基層團體爭取豁免草根市民篩查收費，彭飛舟稱，醫管局今年底起將透過基層醫療護士診所，由護士為弱勢社群篩查血壓和血脂等，初步涵蓋領綜援者，若確診將由普通科門診跟進，費用全免。

下月起名單加13種藥

料涵大部分血糖血壓藥

慢病共治計劃藥物名單涵蓋33種免費藥物，其中20種治理慢病、13種為撲熱息痛等治療偶發疾病藥。彭稱當局一直檢視醫生開藥種類，分析市民較常加錢處方的非名單藥物，精準改善藥單；名單下月1日起將增加13種藥，包括5種慢病藥和8種偶發疾病藥，相信已涵蓋大部分管控血糖和血壓藥。

參與計劃的家庭醫生林永和說，血脂篩查即檢驗膽固醇和三酸甘油脂，現行指引已建議為高血壓參加者一併檢驗，其中約一半人有高膽固醇；有肥胖等高危因素的非高血壓者中，患高膽固醇風險有三至四成，故支持擴大計劃。

林永和稱現有量表評估病人10年後患心臟病風險，膽固醇是風險因素之一，日後將有更多數據推算病人風險，並有助政府更了解人口健康狀况。他說醫生一般會建議高血脂病人透過飲食和運動等控制體重，倘未能控制才需服藥，而慢病共治計劃藥物名單已涵蓋有關藥物。

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