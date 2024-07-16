基層醫療署成立 研賦權訂服務「金標準」 可臨牀審核處理投訴 醫衛局：助評醫護水平道德

明報記者 張逸羲

目標本屆政府交草案 成法定機構

基層醫療是醫療系統第一層，透過健康推廣、身體檢查及疾病管理等推動預防工作，例如政府資助市民透過家庭醫生篩查並跟進糖尿病和高血壓的「慢性疾病共同治理先導計劃」、大腸癌篩查計劃。醫衛局昨公布，原有基層醫療健康辦事處改組為基層醫療署，專責管理基層醫療服務供應、標準制定、質素保證和人員培訓等，並成立基層醫療委員會，協助新署發揮職能及行使職權。

連繫公私營服務 賦權審核蒐數據監察

本港基層醫療服務散落公私營系統，基層醫療署將整合服務並提升水平。李夏茵說，成立新署反映當局對發展基層醫療的決心，而新署將如膠水般將公私營基層醫療服務連繫成為網絡。她說公營基層醫療服務以團隊模式並傾向處理慢病，疾病預防和篩查角色較少；私營則較「單打獨鬥」，多處理偶發疾病和打針，日後須拉近兩者服務質素。

被問為何須賦予新署法定權限，李夏茵稱曾就此反覆思量，最終認為新署須有臨牀審核（clinical audit）權力，可要求服務提供者提交數據。她說政府資助基層醫療項目一向以合約形式監察績效，例如糖尿病「可能要求每年抽一次血，或者抽血報告range（範圍）是幾多」，卻只流於檢視可量化的結果，臨牀審核則更全面和深入。

領導基層醫療署的基層醫療健康專員彭飛舟說，新署可透過臨牀審核蒐集資料，讓業界知悉整體水平為何及多少同業未能達標，有關資訊對業界很重要。

定收費水平 不符金標準醫護名冊除名

政府現設《基層醫療指南》列載符合持續進修資格等要求的家庭醫生名單，李夏茵稱《指南》將於立法後過渡為《基層醫療名冊》，並維持只准在《名冊》的服務提供者參與政府資助項目。她說新法例將賦權新署訂立法定金標準和績效指標，例如臨牀治療參考概覽、服務流程和轉介準則，及透過各資助計劃釐定合理和透明收費水平；若醫護不符金標準將從《名冊》中除名。

至於是否無法監管不在《名冊》的服務提供者，李稱由於金標準由法定機構推出，當大部分醫護遵從，不屬《名冊》的醫護變相須尊重。她舉例若醫生行為與金標準有距離，當病人向醫委會投訴，證據歸依會在金標準，「很多時判處negligence（專業失當）的個案，是說大部分醫護這樣做（行為）A，如果做（行為）C很少數是有風險（被判專業失當）」。彭說本港無基層醫療服務準則，只有評定醫生是否違反道德，冀將來可藉此提升整體醫療水平。

將設社區藥房 冀減藥物認知醫療問題

未來基層醫療發展方面，彭飛舟稱部分服務將透過先導計劃形式推動或經系統性的改動，並會增設新服務如社區藥房（見表）。他說《指南》下將增設藥劑師等分支名冊，新署將釐定何謂社區藥劑師、社區藥房和相關準則，符合準則的藥劑師可在社區藥房為市民提供藥物諮詢 。他說每14名急症室求診者便有1人因藥物問題求診，冀日後可減少因藥物認知引致的醫療問題。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676