美兩黨攻防逆轉 兩吋之差避過「內戰」

一改國會山莊騷亂後形勢

「槍手以兩吋之差未有觸發血腥內戰。」在特朗普遇刺後不久，一名親共和黨智庫專家在保守派《華盛頓觀察家報》撰文，指若刺殺得手，無論特朗普的支持者（找拜登報復）還是反對者（聲援行兇者），都會有暴力反應。即使他認為美國不至於因此陷入長年內戰，但估計政治暴力至少維持數星期以至數月。

這套示警「內戰」的說辭，不免令人想起民主黨人對2021年1月6日國會山莊騷亂的反應。過去3年半以來，拜登等民主黨人一直指摘，特朗普為求推翻2020年大選結果煽動支持者，須為挑起國會騷亂負責，並據此游說選民為了捍衛美國民主，不要投票予特朗普。像行刺案前不久，副總統賀錦麗才公開形容特朗普是「挑起仇恨」的政治人物。

支持特朗普的共和黨人在國會騷亂議題上大多盡量低調或淡化指控。惟在特朗普遇刺後，輪到民主黨人採取守勢，拜登、舒默和傑弗里斯等府院高層紛紛慰問，強調任何政治暴力都不獲接受。

共和黨人則主動出擊，甚至要求民主黨人叫停對特朗普的指控。特朗普潛在副手人選、俄亥俄聯邦參議員萬斯批評，拜登的競選主軸將特朗普描繪成「必須不惜一切阻止的威權法西斯人物」，「這套論述直接導致對特朗普的行刺企圖」。共和黨猶他州聯邦參議員李爾和特朗普時期白宮國安顧問奧布萊恩聯合發表聲明，指特朗普遇刺案顯示需要政治降溫，呼籲拜登立即下令取消針對特朗普的所有聯邦刑事指控，並要求紐約和喬治亞的州長也這樣做（兩州都有針對特朗普的官司），聲言此舉「有助療傷」和讓美國人民反思。

特朗普遇刺案肯定會對選情構成重大衝擊。美聯社攝記Evan Vucci拍下血流披面的特朗普在美國國旗下揮拳鼓動支持者的經典相片，獲許多共和黨人以至保守派傳媒轉貼，彭博社等評論認為有助激發選民對特朗普及共和黨國會議員候選人的支持。科技大亨馬斯克也藉在社交平台X轉貼事發片段，公開表態支持特朗普競選，進一步推高後者聲勢。

拜登盟友稱逼宮「聲勢不再」

另邊廂，部分民主黨人催迫拜登退選的計劃恐將報銷，原先密鑼緊鼓的幕後動作因特朗普遇刺案遽然叫停。一名拜登盟友向NBC直指逼宮「聲勢不再」，該計劃已「玩完」。