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特朗普遇刺「選情改寫」 140米外行兇 共和黨籍槍手遭擊斃

【明報專訊】距離美國大選不足4個月，美國共和黨總統參選人特朗普上周六（13日）傍晚在賓夕法尼亞州出席競選集會期間遭槍擊，右耳受傷幸性命無虞，在被護送離場前還揮拳高喊「戰鬥」（fight）鼓舞現場支持者。事發時傳出最少8聲槍響，集會現場一死兩重傷，在約140米外一建築天台的20歲白人男疑兇當場被特勤局狙擊手擊斃。當局循「企圖暗殺」方向調查作案動機。特朗普即晚已出院，仍會出席今天在密爾沃基揭幕的共和黨全國代表大會。民主黨總統拜登譴責事件，強調美國「不容政治暴力」。外媒及分析認為特朗普團隊可望為其建立英雄形象，改寫選情，勢有利特朗普。

事發於賓夕法尼亞第二大城市匹茲堡以北的巴特勒一個農莊，特朗普在當地下午約6時03分（本港周日早上6時03分）走上露天講台發表演說，約5分鐘後，當他談及在拜登執政下非法移民增加時說到「看看發生了什麼事」，現場突然連續傳出4下槍聲，特朗普伸手捂住右耳，現場可聽到有人一再大喊「趴下」，接着傳來第5、6聲槍響。多名特勤局人員此時衝上台以身掩護，將他團團圍住，群眾傳出陣陣尖叫。

右耳傷離場時三呼「戰鬥」

集會現場一死兩傷

在之後4秒內再傳出數下槍聲，此時更多特朗普的支持者趴下，並有更多保安人員衝上台。第一聲槍響後約17秒，現場可聽到最後一槍，然後有一名女性放聲尖叫。當特勤局人員確認安全後，他們扶起衣衫不整、右耳和右面頰明顯染血的特朗普準備離開。特朗普對特勤局人員說：「讓我拿我的鞋子。」其後特朗普被護送離開時高舉並揮舞拳頭高呼3聲「戰鬥」（fight），現場民眾以喊叫「美國（USA）」和應。

特朗普離場約半小時後，其競選團隊發聲明指他情况良好，在當地醫療設施接受檢查後即日出院，乘飛機到新澤西州過夜，被拍到能自行下機，周圍保安明顯加強。特朗普當晚在旗下社交平台Truth Social交代傷勢，他稱當時「聽到子彈嗖嗖聲劃破皮膚」。特朗普周日早上再發文，感謝「上帝阻止無法想像的事情（自己被殺死）發生」，呼籲團結展現美國人主張「不容邪惡勝利」的個性。

現場至少8槍聲 疑兇同名者曾捐款民主黨

聯邦調查局（FBI）周日凌晨表示，疑兇從距離特朗普所在講台約140米的建築天台開槍後，被特勤局狙擊手還火擊斃，遺體旁有一把AR-15半自動步槍。FBI鎖定居住在賓夕法尼亞州貝塞爾帕克市的20歲白人男子克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）為疑犯，正調查其行兇動機，並指他作案時未有攜帶身分證明文件，經採集分析DNA樣本確認其身分。

據州選民登記紀錄顯示，克魯克斯登記為共和黨籍，2022年畢業於貝塞爾公園高中。聯邦選委會紀錄則顯示，一名登記地址和姓名都跟克魯克斯相同的人，2021年1月曾向民主黨和左翼政客相關的政治行動委員會Progressive Turnout Project捐款15美元（約117港元）。哥倫比亞電視台（CBS）昨日找到宣稱是來自其中學校刊的舊照（小圖，網上圖片）。美媒報道，克魯克斯所持AR-15步槍是其父合法購買，其座駕有懷疑爆炸品。

拜登譴責暴力 習近平慰問

民主黨總統拜登在案發後兩小時表示，欣然得知特朗普安全並情况良好，強調「這種暴力在美國沒有立足之地」，呼籲民眾團結譴責「病態」的政治暴力。白宮確認拜登當晚已跟特朗普通電話。一名拜登競選團隊成員昨稱其陣營正暫停所有對外聯絡，並將盡快撤下電視廣告。美國兩黨政治領袖和國際社會都譴責暴力，並慰問特朗普，包括中國國家主席習近平。

西方傳媒普遍評論指出，遇刺案料有利特朗普選情，有政治學者指特朗普的競選團隊會為他塑造「浴血不屈」的英雄形象，以跟益顯衰老的拜登形成對比，可望藉此提升其支持度。另有分析師指出，參照1981年列根上台69天後中槍後民望一度急升的前例，特朗普甚至可能在11月大選以壓倒性優勢勝出。

（CBS/CNN/路透社/法新社/華爾街日報/新聞周刊）

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