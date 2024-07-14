稱港創科條件向好 需時醞釀「成功例子」產業群吸投資

劉樂庭在創科及成果轉化領域有約30年經驗，目前是醫療診斷初創公司聯合創辦人兼總裁。據他觀察，本港目前創科產業發展仍待成形，不少外面的風投基金暫時未太熱中投資本港創科企業，縱使有亦屬A輪融資等的初期項目。劉稱，若說很成功的例子，如美國電動車企業Tesla的規模，他認為香港「未到這種生態環境」。

劉稱，投資者着眼的是風險及回報，「若我們這裏（成功例子）相對比較少，人家覺得風險就較大」，故香港目前欠缺的是更多發展成熟的科企。他認為，政府近年對本港初創支援力度大，例如河套創科園區、去年推出的「產學研1+」計劃等，正有助建立本港產業生態。他期望香港成功科企例子愈來愈多，吸引包括領投公司在內的基金投資本港科企，令產業愈見蓬勃。

人才「痛點」之一 港要自行培訓

10年後廠工培訓新人才 生態方成熟

針對香港推動成果轉化，劉認為人才亦是「痛點」之一。他認為除從外吸納，本港亦要自行培訓。他以他生產檢測元件的廠房為例，負責生產流程的員工以往未必有相關背景，他們工作時得到培訓、現時本港相關產業亦逐步建立，可有更多發展空間。他相信未來8至10年後，目前廠房的同事將可成為創科生產領域的專家，屆時再由他們培訓下一批人才，「我想到這個時候，我們才可以講（香港）創科生態開始成熟」。

（創科產業前瞻【系列之二】）