指成果轉化過程複雜港誘因小 近年氛圍改善 助港科企產品立足 浸大總監倡政府定採購比例

劉樂庭在創科成果轉化領域有多年經驗，他以美國太空總署的技術成熟程度（Technology Readiness Levels）量表解釋，科技成熟度大致可分第一至九階段，一般而言本港大學基礎研究成果屬於第一至三階段，即屬較前沿的發現或發明；而要在社會成為產品或技術應用，要達到第八至九階段。

港評核重論文 成果轉化誘因小

他形容，要將大學研究成果「落地」，需經歷「轉化研究」，但要克服不少困難。劉以藥物研發為例，從事基礎研究的教授在細胞培養皿上，透過實驗發現某一種小分子能治療癌症，但要再將之發展成藥物的過程冗長。他解釋，教授須與團隊做藥物動力學及藥理學等「臨牀前研究」，了解人體攝取藥物後能否排出體外或被代謝等，之後才能向美國食品及藥物管理局（FDA）等監管部門提交申請新藥臨牀試驗（IND），完成第一至三期臨牀測試，才推出市面。

劉形容，完成整個藥物研發流程可達10年之久，而在一些情况，10萬個候選分子中可能未必能有一個成功；另外香港傳統大學對教研人員的評核主要參考論文數量及質素，令學者從事成果轉化的誘因不大。他說，大學研究與在業界研發技術亦有別，前者會發表成果，後者則不傾向公開技術，而是以工業知識（industry know-how）或商業機密處理，以避免邀請競爭。

大學研究有別業界 應支援有意轉化者

針對大學的成果轉化氛圍，劉樂庭認為近年已有改善，舉例教資會研究評審工作有加入「知識轉移」作為評核部分，提升學者將研究成果商品化的誘因。被問及如何可鼓勵更多教授將成果轉化，劉認為大學與業界有別，大學仍應維持一些以好奇心驅動（curiosity driven）的研究，屬教授個人選擇，但對於有意從事成果轉化者則要有適當支援。

建議設企業稅務優惠購本地產品

劉樂庭以浸大為例，由他擔任總監、位於科學園的伍絜宜中醫藥轉化研究所今年4月下旬成立。劉希望透過新設的研究所讓教授在中醫藥方面的發現轉化落地，例如教授可運用實驗室的設備分析中西藥有否互相干擾或交叉反應，透過實驗及分析蒐集數據，以助日後中醫診斷及治療更標準化。他形容，浸大目前在醫藥研究於全港屬領先，目前累計兩款中藥獲FDA「孤兒藥」資格認定，分別用於治療「肌原纖維肌病」及「玻璃骨」兩類罕見病，有望加快藥物後續研發進程。

而在政府層面，劉稱以美國為例，當地有政策規定政府採購有一定比例來自中小企，令小型公司有機會成長，同時令大型公司「沒那麼容易獨大」。他認為，本港目前政府投入了不少資源包括金錢及人才鼓勵創科，建議政府可參考外地做法，規定部門採購本地科研產品須達一定比例；至於企業，則可由政府提供稅務優惠作誘因，採購本地科技成果。劉以醫療為例，產品必然要達一定標準，但市場有慣性，「用慣了一個產品不會轉變」，故有需要由政府提供誘因，令本地科研成果推出初期，在本地取得足夠認受後，再走出國際市場。

明報記者 鄭律銘

（創科產業前瞻【系列之二】）