港大擬辦醫科第二學位 最快9月報 消息稱規劃目標兩大加至400生 不牴觸科大開科

教資會未拍板加額方案

本報昨向醫衛局及教育局就港大新辦醫學課程查詢，兩局均稱最快明天回應。

本港醫生長期人手短缺下，科技大學爭取設立本港第三間醫學院，目標2027年開辦，校長葉玉如今年2月稱擬招收已有首個學士學位的申請人，提供4年制「學士後學士醫學課程」。醫衛局上周稱對科大開設醫科課程抱開放態度，雙方亦一直溝通，惟至今只收到科大數頁紙的初步思及投影片，評論言之尚早，又說新醫學院須有新收生源。消息人士稱，港大及中大醫學院增加學額或課程，與科大開醫科沒牴觸，時間表完全不同。

港大醫學院昨舉行第212屆學位頒授典禮，劉澤星致辭時提及，正申請開辦一個4年制臨牀醫學課程，另開新途徑為已具備其他學位或資歷的人提供修讀醫科機會，稱是受「毅行醫路計劃（Second Chance Programme）」啟發，相信課程能加速培養更多醫學專才，滿足社會對醫護人手的需求。他說，新課程倘獲批，最快今年9月接受申請，明年可入讀。

課程內容方面，港大醫學院稱，初步構思新課程將涵蓋MBBS課程的核心內容，若獲有關當局審批，學生完成課程後可於香港註冊執業；亦將為未曾修讀科學科目的學生提供靈活的預備課程。另外，港大醫學院強調有關課程重視臨牀培訓，開學首年暑假將開展臨牀前培訓，第二年亦會為有需要學生提供臨牀前增強培訓。至於新課程的首年收生人數，港大醫學院稱未有數字。

學界中人質疑配套不足 劉澤星信夠

有大學界人士懷疑港大的新課程時間上大幅壓縮原有的醫科課程，且是收另一類學生，是否已通過醫委會審批；此外，增辦課程亦涉及不少配套，除軟硬件如醫學大樓及醫學教授人員，亦要有教學醫院，現時醫管局醫生有協助教授醫科生，但他們的臨牀工作量已超負荷，需考慮再增加醫科生能否應付。

另外，劉澤星昨重申，有信心只要獲得有關當局審批，學院具備足夠軟硬件應付由目前每年招收295名醫科生，逐步遞增至每年400名的長遠目標。

剛卸任中大醫學院長的陳家亮今年1月亦曾稱，本港缺乏醫療人手，若要每年醫科學額增至400個，中大亦可配合。

消息：中大另亦考慮降收生門檻方案

收第二學位生屬非聯招的其中一類，但據了解中大醫學院較少收這類學生，近年只佔總收生人數少於10%，消息人士稱，中大要達至增加醫科收生要求，可考慮與港大辦類似課程，但暫未見籌備工作，另一個方法是降低文憑試及IB的收生門檻。現在英國及澳洲頂尖醫學院都是IB收約42至43分，DSE收39分，但中大在IB及DSE的收生門檻要分別達43及41分。中大降門檻也不存在收次級尖子問題。

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