老翁晾衫架「半天吊」 街坊捉腿救命 救人英雄：人生最漫長20分鐘

現場為翠屏北邨翠柳樓7樓某室，險墮樓老翁姓馬，77歲，已退休，雙腳受傷，口鼻流血，送院後情况穩定。鄰居說馬居於上址20多年，育有3名子女，妻子數年前去世，馬現時獨居，平日行動自如。

聞樓上呼救 入屋見老翁倒吊

安撫「請飲茶」 呼街坊幫手

家住5樓的陸先生說，昨午3時許聽到有人叫救命，對方說自己在7樓單位，請求幫忙報警。陸報警後上樓查看，涉事單位當時無關門，但鐵閘關上，他打開鐵閘，見窗邊有一張椅，老翁當時左小腿掛在晾衫架上，似乎骨折及有瘀血，其右腿撐住牆壁，一隻手捉住喉管，整個人倒吊窗外，十分危險，便馬上捉住老翁的腿及安慰他，同時大叫希望引起樓下街坊注意。

在樓下修理電單車的陳先生說，當時聽到有人大叫救命，抬頭見樓上有人在晾衫架倒吊，屋內有人捉住他一條腿，並大叫「要幫手、唔夠力」，他立即跑上樓協助。

陸亦憶述一名街坊上門嘗試幫忙，但因窗邊位置太窄，難以落手，陸着對方協助找繩，但只找到尼龍繩。陸安撫老翁，同時安撫自己，對他說：「伯伯，無事嘅，我哋之後可以飲茶。」到場協助捉腿的警員亦稱「到時我請」。消防其後到場，用繩索固定老翁，「飛將軍」再從8樓游繩而下捉住老翁，眾人合力將他送回屋內。陸形容老翁被救回時雙眼通紅，「對眼腫晒」，可能倒吊太久，神志有點迷糊。

起初無人幫「心灰」 盡力堅持

曾學習繩結及急救的陸先生說，整個過程歷時約20分鐘，感覺是人生最漫長的20分鐘。當時他整個身體依靠窗邊，腹部輕微擦損，亦感手軟，「電話都撳唔到」。他說起初叫了很久都沒有其他街坊上門幫忙，只在樓下觀看，當時有點心灰。他說過程中除擔心老翁墮樓，也擔心自己跌下去，但不能想太多，只能盡力捉住對方，「同自己講一定得，堅持」。他說：「救人是每個香港市民應該做的事，要拯救生命，只要大家行多步，就一定做得到。」他希望待老翁康復後，可相約對方及警員飲茶。