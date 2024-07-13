善用公屋商場空舖 推年輕人創業免租

【明報專訊】截至今年4月底，房委會零售設施的整體空置率為3.92%，屬近年較高水平，不過當局早前稱暫不提供租金寬減。房屋署長羅淑佩昨在房委會公開例會表示，因應市民消費模式轉變，房委會將在公屋商場採取短中長期措施，包括推出「共築．創業家」計劃，善用空置商舖，支持年輕人創業，申請者須遞交創業計劃書，經評核後可獲分派合適商舖，經營期間毋須交租，但須與房委會分享利潤。
須交計劃書 房會收利潤兩成
根據計劃，申請人須為35歲或以下的年輕人，16歲或以下參加者須透過所屬學校或非政府機構報名，交妥創業計劃書後，經評審入選便可進駐獲分派的房委會轄下商場開業，入選者在經營期間毋須繳付任何店舖租金及相關開支，若從計劃中有盈利，房委會將收取淨利潤的兩成。羅淑佩說，房委會會評核計劃書是否創新、可行、社會效益等，從而分配合適商舖。
若鄰近大街市 新建屋邨未必有街市
此外，房委會短期內會安排合適商舖以短期展銷、快閃店（pop-up store）或展銷推廣場地形式招租；中期方面，會考慮為空置率較高的街市重新編排檔位、改變檔位用途，甚至縮減街市規模等，並研究更改空置商舖作其他合適行業。長期方面，在設計階段的新建公營房屋項目，若鄰近已設有或規劃設置食環署大型公眾街市，為顧及商戶經營空間和避免惡性競爭，房委會未必會硬性在新建屋邨內提供相對小型的街市。