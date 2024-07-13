善用公屋商場空舖 推年輕人創業免租

須交計劃書 房會收利潤兩成

根據計劃，申請人須為35歲或以下的年輕人，16歲或以下參加者須透過所屬學校或非政府機構報名，交妥創業計劃書後，經評審入選便可進駐獲分派的房委會轄下商場開業，入選者在經營期間毋須繳付任何店舖租金及相關開支，若從計劃中有盈利，房委會將收取淨利潤的兩成。羅淑佩說，房委會會評核計劃書是否創新、可行、社會效益等，從而分配合適商舖。

若鄰近大街市 新建屋邨未必有街市

此外，房委會短期內會安排合適商舖以短期展銷、快閃店（pop-up store）或展銷推廣場地形式招租；中期方面，會考慮為空置率較高的街市重新編排檔位、改變檔位用途，甚至縮減街市規模等，並研究更改空置商舖作其他合適行業。長期方面，在設計階段的新建公營房屋項目，若鄰近已設有或規劃設置食環署大型公眾街市，為顧及商戶經營空間和避免惡性競爭，房委會未必會硬性在新建屋邨內提供相對小型的街市。