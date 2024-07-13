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房會研居屋推長者換細樓增流轉 房協推5年一宗成事 招國偉：房協千多戶房會25萬戶

【明報專訊】為促進第二市場資助出售單位的流轉，釋放更多大單位予合資格市民選擇，房屋署長羅淑佩昨日在房委會大會表示，會參考房協「長者業主樓換樓先導計劃」，考慮是否可推展至房委會的居屋業主。房協自2019年推出上述計劃，截至上月底僅一宗成功樓換樓。上月提出有關建議的房委會委員兼公屋聯會總幹事招國偉表示，房協僅有千多個合資格全長者戶，而房委會則有約25萬個居屋和10多萬個租置單位未補價，相信推展計劃後能增加參與者數目。據了解，房署亦研究將有關計劃推展至租置公屋單位。

研推展至租置公屋

政府於2018年《施政報告》接納房協建議，在其轄下資助出售房屋試行「長者業主樓換樓先導計劃」，讓年滿60歲並擁有相關業權滿10年的業主，在未補價情况下，於第二市場出售其原有單位後，可在房協或房委會第二市場購買一個面積較小的單位，目的是促進資助出售房屋流轉，善用現有房屋資源，亦為長者業主提供多一個選擇。

房協收27申請 12已售樓

房協自2019年起推行上述計劃。房協昨回覆查詢表示，截至上月底累計收到27宗業主申請，全部已完成審批，當中23宗獲發交易許可證，而獲發許可證的業主當中，12人售出原有單位，其中1人購入另一資助出售房屋單位。

招國偉表示，房協計劃成效不彰，或因其未補價單位數量不多，基數較房委會小。他說，房委會目前無政策讓長者業主賣出居屋單位後，可購另一未補價單位，只能在私人市場租樓或購買私人物業，若房委會推出相關計劃，合資格長者戶可透過賣出單位，所得收入作退休之用，同時亦可因應需要搬近其他家庭成員。他又說，除參考房協經驗，亦可研究長者戶及樓齡等分佈，又或分階段實施，實行上應不會有太大困難。

研措施助青年買資助屋

羅淑佩：「置業儲蓄」值探討

另外，羅淑佩表示成功購買一手居屋單位的申請者，近半是40歲或以下「青年」；另超過八成「白居二」（白表居屋第二市場計劃）買家是40歲或以下，未來會積極考慮推出措施，協助青年購買資助出售房屋。至於有委員建議推行「青年未來置業儲蓄計劃」，讓青年可為長遠購買居屋而開始儲蓄首期，羅認為意見值得進一步探討，但由於建議牽涉很多實際及財務考慮，會小心研究是否可行。

身兼房委會委員的工聯會立法會議員鄧家彪表示，參考新加坡公積金及組屋計劃，建議將「青年未來置業儲蓄計劃」供款水平設定為收入中位數約兩成、即約4000元，容許供款人儲蓄滿一定年期後，在將來購買資助房屋時獲優先認購權，特點是自願參與，在申請時設審查，購買時不設審查。他建議由金管局作為託管供款機構。

檢視優化資助屋定價公式

至於資助出售單位定價方面，羅淑佩表示銷售居屋是房委會主要收入來源，藉此提供資金大規模建造公營房屋和維修公屋，故同意委員建議，會檢視如何優化資助出售單位定價公式，大前提一定是確保合資格買家能購買資助出售單位。

房委會財務小組委員會主席麥萃才表示，為確保房委會長遠財政可持續，建議檢討資助出售單位定價機制，舉例有些「三尖八角」或是位處山邊的地盤，需花費更多興建擋土牆；或是地皮下有岩洞，打地基時需要額外工程，高昂建築成本或會影響項目收益，建議定價機制可納入更多考慮因素。

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相關字詞﹕青年 居屋 公屋 房委會 資助出售房屋

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