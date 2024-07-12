借鑑內地大數據平台 研社福機構系統互通

孫玉菡說，內地推行社福服務時使用大數據平台帶來顯著效益，早前到訪上海，見到當地利用大數據平台整合全市的老人服務，實時了解服務流程及狀况，認為值得借鑑。他說內地雖在數據平台設計和制定上領先香港，但香港在服務細緻度和人性化方面有優勢，兩者可互相借鑑。

「織密保護網」 免使用者重複登記

孫說本港社福機構各自針對特定區域或群組服務，雖然百花齊放，但機構之間系統不互通，導致出現服務使用者需重複登記及接受審查，或依靠機構社工之間以電話或文件分享資訊等問題。他憶述曾在諮詢會聽到有父親提及殘疾兒子於成長階段需要不同服務，「一生不斷跟不同機構登記來登記去」。

孫透露業界有意整合服務資訊，正思考如何加強機構系統連繫，專項基金亦將資助機構提升資訊科技系統，「如果找到一個好試點，我們就去試」，「會不會有些人應該要幫，但系統與系統之間不（連）接，以前就遺漏了，會不會這樣做（系統互通）就能把他找出來，及早幫到他？」他強調措施必須符合私隱條例及確保服務使用者知情權。

上任兩年 推社區客廳感受最深

被問到上任兩年來最困難的事，孫笑言自己較樂觀，感受最深是透過政商民方式快速推出社區客廳幫助劏房戶，以及扶貧工作。他說社區客廳已證明成功，商界亦很有心，當局長遠會再思考如何發展服務。

（明報65．專訪）