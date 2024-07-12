檢視保健員課程要求 吸納低學歷中年婦

非憑學歷升級 更着重技能

孫玉菡說很多中年婦女護理員「書讀得不多，初中（學歷）上下」，想當保健員卻覺得很難而卻步。他認為「本地人無理由在最基層最辛苦的崗位打滾一生，但凡有能力和有意願，我都想他們做保健員」，故會檢視保健員課程哪些要求「無必要」及可否調整，更着重技能而非學歷。

社署去年成立的院舍康健服務人手檢討督導委員會正研究在保健員上增設暫名為「高級保健員」的專業職系。被問是否很快可設新職系，孫說有待委員會交報告，「看看要做多少工夫」，關鍵在於為新職系訂立的工作和所需技能等細節，有些可能涉及修例。

政府擬第三季起分3年將院舍輸入護理員特別計劃配額上限由7000個增至1.5萬個，惹來勞工界不滿。孫說3輪申請後已用完配額，2000多個申請被拒，當局掌握未來職位空缺和新院舍數據，且本地護理員年紀偏大，故決定增配額。他強調「如果多些本地人願意入行，不一定會用那麼多（配額）」。

勞顧會勞方委員要求新配額不讓資助院舍申請，孫玉菡稱「很難同意這說法」，津助院舍和合約院舍招聘困難很大，薪酬雖比私院高，但現實是不夠人手，許多院舍「無可奈何（幫長者）冲涼就冲少些」，而很多津院輸入護理員後情况改善。

勞工界不滿「輸勞」配額增

孫：本地人願做一定先請

孫說明白勞工界擔憂，強調「不是不給本地人做，本地人願意做是一定先請」。

他透露勞工處今年9月將為營運院舍的非政府機構舉辦大型招聘會，而針對僱員再培訓局「先聘用、後培訓」計劃，已責成11個地區福利專員「捉住他們（機構）多些配對本地人（護理員）」。

（明報65．專訪）