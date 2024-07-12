「搶人才」放眼東南亞歐洲 稱缺頂尖科技人才 看好馬印人才易融入

孫玉菡說，馬來西亞和印尼等東南亞國家的華裔多數能操流利英語，部分馬來西亞人更會說廣東話，較易融入香港，加上香港薪酬具吸引力，相信他們有較高意欲來港發展，只是對本港輸才計劃認識未必充足，故希望加強宣傳。他提到本港現時缺乏頂尖科技人才，以及程式編寫員等中層科技人才，而馬來西亞最近吸引不少大型數據中心進駐，具備一定的人才資源。

至於歐洲，孫期望可吸引科技和金融人才，認為香港對歐洲人才頗吸引。他強調來港發展對人才本身亦有好處，例如可以將在港建立的人脈和機遇帶回原居地，「一些來自東南亞的，自然會用好香港，再發展東南亞市場，歐洲其實是同一個道理」。

有信心人才續留港？ 孫：此刻不揣測

透過高端人才通行證計劃獲批來港的人才於抵港兩年後，必須有工作才可延續簽證。被問有否信心他們會留港發展，孫玉菡說此刻不作揣測，而續簽條件非常明確，包括申請者須在港找到與其學歷匹配的工作或創業，而公司是對本港有貢獻。他說政府可給予人才便利和求職等資訊，讓他們容易適應，「但最終人才能否找到工作和留在香港打拼，都要靠自己」。他說正做第二輪高才通問卷調查，會適時公布結果，料今年底會宣布高才通計劃優化方向。

假學歷風波 稱已採雙重驗證制

被問到港大經管學院近期發現多名學生持假學歷入學，當局需否加強對人才的學歷審批，孫玉菡說一向高度重視學歷真偽，目前所有人才入境計劃已採取雙重驗證制度，除要求申請者提交學歷證明，亦要求第三方機構認證，確保學歷真實，「盡可能將出現造假的可能性減至最低最低」，而有關安排已推行一段時間。

（明報65．專訪）