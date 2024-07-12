孫玉菡：沒打算要社工宣誓 引入強制持續進修 冀專業發展做更好

明報記者 陳柔雅 潘明卉

訂機制處理國安罪社工「迫在眉睫」

孫玉菡今年5月炮轟社工註冊局「5宗罪」後，迅速提出修例建議改組註冊局，將成員由15人增至27人，民選成員比例由逾五成降至三成，先後觸發部分民選成員不滿請辭。隨着修訂條例上周五刊憲，重組後的註冊局同步上任。

孫玉菡早前表明要求新註冊局處理4件事。他認為首要是盡快設立機制迅速及適當處理干犯危害國安罪或其他嚴重罪行的社工註冊。他期望社工依法辦事，「在專業的道路上做工夫」，應在專業發展方面做得更好，故今次修例引入強制持續進修要求，待註冊局制定框架後，社工續牌時便會檢視其是否符合相關要求。他預料註冊局需一段時間討論和諮詢，持續進修要求的內容和形式由註冊局決定。

對於社福界關注會否進一步要求社工宣誓，孫澄清政府只是要求社工註冊局成員就任前宣誓，因為他們肩負重大公權力，「政府沒說過社工要宣誓，我們沒提出這樣的要求，其實大家都不需要想太多」。被問將來有否打算要求社工宣誓，他說：「我只可以代表現屆政府，沒有這個打算。」

續牌拿揑 交註冊局「局長不插手」

孫玉菡曾批評上屆社工註冊局批准曾干犯藏毒、販毒等罪的社工續牌，質疑判斷有偏差。被問日後註冊局應如何拿揑界線，避免令一些有案底但已更生的人也不能任社工，他說每宗個案具體如何處理要交回註冊局，期望新一屆註冊局在主席帶領下取得更好平衡，包括平衡公眾利益、個別社工註冊需要、個人專業發展。

被問部分社工在反修例運動涉非法集結或暴動等定罪，是否預期日後不會再接受他們當社工，孫玉菡稱交由註冊局逐宗審視，「不應該是（勞福）局長去插手，因為我的工作就是法例修訂，大方向就定了，每個具體申請都是要交給註冊局」。他說「這一刻我不應該再給我的意見」，相信新註冊局一定在公眾利益和社工利益之間取得更好平衡。

政策倡議「以前做得，現在都做得」

對於社工做倡議工作和為弱勢社群發聲時如何避免踏中「紅線」，孫認為幫助弱勢社群或政策倡議工作「以前做得，現在都做得，我又看不到有什麼事情會擔心」，關鍵在於「你無理由做一些違法或違規事情」。

政府同時要求註冊局檢視《社會工作者工作守則》。被問會否要求在《守則》增加維護國家安全元素，孫玉菡說有待註冊局處理，稱註冊局行使公權力，有責任主動維護國家安全。

不同意註冊局成員「要選舉才好」

重組後的註冊局委任成員比例大增，被問將來重建信任後能否增加民選成員人數，孫重申今次修例已保留8名選舉產生的成員，當局沒意圖進一步修訂，目前最重要是註冊局仍以社工佔大多數。他反問「是否非要選才好呢？這個我又不同意」，稱今次委任了資深社工教授等人，相信對社工專業發展有很重要作用，形容選舉產生的成員和委任成員是互相補足。

（明報65．專訪）

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