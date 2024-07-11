駐公院機電署人員涉採購貪污 廉署拘8人

被問到涉案機電署人員是否已被停職，機電署回覆本報稱得悉廉署行動，會全力配合其調查工作，絕不姑息違法行為，由於案件仍在調查，現階段無資料提供。

涉多間公院滅菌爐工程 另逾10人警誡會面

廉署回覆本報查詢時證實正調查機電署前線人員涉貪案，涉及派駐公院的機電署人員處理5萬元以下採購項目，涉嫌違反《防止賄賂條例》第4條；由於案件仍在調查，不會進一步評論。根據法例，任何人不論在港或其他地方，在無合法權限或合理辯解下，向任何公職人員提供任何利益，作為該公職人員執行職務的誘因或報酬，即屬違法，一經循公訴程序裁定罪成，可被罰款50萬元及監禁7年。

消息：5萬元以下採購 毋須更高級人員批核

據了解，廉署較早前接到貪污舉報，稱有機電署人員懷疑收受佣金及禮物，於是展開調查，並在上月底派員到機電署總部、涉案者辦公室及住所蒐證。消息表示，處理5萬元以下的採購項目毋須更高級人員批核，而部分被派駐到公院的機電署人員會處理5萬元以下採購項目，涉嫌未有安排兩間公司報價，自行安排相熟公司採購，其間涉收取回佣及禮物作報酬。

翻查機電署網頁，署方轄下的「衛生工程部」負責操作及維修保養設於公院、洗衣房、化驗所及診療所內的機電、電子及屋宇裝備系統和設備；其中不少均屬醫院專用設備，例如醫療氣體供應系統、消毒爐等。衛生工程部同時負責為病人使用的生物醫學設備、治療設備及臨牀化驗設備，擬備規格、採購和提供維修保養服務，主要客戶有醫管局、衛生署、政府化驗所及菲臘牙科醫院。