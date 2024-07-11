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多名議員指政府處理爭議不理想 陳凱欣促引以為鑑

【明報專訊】牙醫註冊修例最受爭議是強制明年起畢業的本地牙醫實習，更掀起港大課程評審風波。多名議員認為政府處理爭議手法不理想，促引以為鑑，曾考慮提出修正案的立法會衛生事務委員會主席陳凱欣昨日稱，即使政策具備良好意願，若政府未能充分與持份者溝通，可引發不必要矛盾和爭議。法案委員會主席張宇人質疑港大牙醫學院以往「誤了學生、誤了社會」，應公開譴責。

張宇人：牙醫學院以往「誤了學生誤了社會」

牙醫實習爭議醞釀逾年，政府去年初諮詢業界時已惹起牙科生反對。至今年修例，17名港大牙科生代表於5月立法會公聽會質疑修例違反知情同意原則及他們修讀6年課程後可執業的合理期望；政府10天後披露牙醫管理委員會（牙管會）曾三度評審港大牙醫學士課程，認為出現結構問題且無改善，須認真考慮是否繼續認可該課程。

盧寵茂：免試執業非「想當然」

醫衛局長盧寵茂昨稱，增設實習「有違學生合理期望」的說法錯誤及誤導，強調學生須通過考核才可畢業，否則須面臨重考、重讀甚至退學。他說畢業生免試執業並非「想當然」，而牙醫學院通過牙管會評核是責無旁貸，又稱培訓一名本地牙醫需逾300萬元公帑資助，政府極重視其專業質量。他重申實習與衛生署人手無關，即使該署日後零空缺，政府仍會承諾為所有本地牙科生安排實習崗位。

不少議員質疑政府處理實習爭議的手法。陳凱欣認為若政府一早向學生表明課程問題，「所謂的爭議可能便不會存在」，當局應引以為鑑，而通過修例不代表問題已解決，促請政府與牙管會促成港大為學生提供過渡安排。

民建聯陳永光說，政府於修例審議期間始披露港大課程問題10多年未解決，導致現時須「急就章」，做法不理想，期望政府日後與專業監管機構及高等院校保持良好溝通。勞聯林振昇期望多方改善溝通，遇上問題不應拖拉並避免「硬着陸」，否則學生將再受影響。

自由黨張宇人稱增設實習是應有之義，並質疑港大牙醫學院對牙管會要求多年來拖拖拉拉，對尊重專業自主和學術自由是極大諷刺。

勞聯關注引入外地牙醫 盧：人手充足便停

修例提出新途徑引入非本地培訓牙醫，林振昇關注影響日後本地牙醫就業前景。盧寵茂說當指明機構如衛生署出現職位空缺，而未能由本地牙醫填補，才會讓非本地牙醫透過機制來港；倘人手充足便會停止引入。

相關字詞﹕盧寵茂 港大牙醫學院 牙科生 實習 牙醫 牙醫註冊條例

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