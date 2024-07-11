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牙醫修例通過 爭首批外援明春執業 畢業生明夏起強制實習 張宇人：極速審議是向市民交代

【明報專訊】長242頁、涉139項條文的《2024年牙醫註冊（修訂）條例草案》，在強制實習爭議及港大牙醫課程評審風波下，昨日在立法會不記名舉手通過。醫衛局長盧寵茂表示，修例後的實習安排適用於明年夏季起畢業的牙科生，並爭取明年首季有首批非本地牙醫經新機制來港執業。法案委員會主席張宇人形容修例複雜，極速完成審議是向市民交代。有議員認為會議頻密，未有充足時間消化和思考，例如實習安排仍未盡完善。

同年條文數目相若草案中 審議速度第三快

此草案由首讀起歷時92天，與今年其他須審議條文數目相若的草案比較，速度僅次於《基本法》23條立法及同於昨日通過的成文法修例（見表）。

修例草案牽涉多項改革，包括備受爭議的強制本地畢業牙醫須在衛生署等實習一年（見另稿），並涉獵增設途徑引入非本地牙醫、牙管會改組、設立牙科護理專業人員註冊制度等。牙醫管理委員會回應稱欣悉通過修例，並視之為香港牙科專業一個重要里程碑，而新訂條文將按醫衛局長以憲報公告指定日期起實施，該會將適時公布相關資料，包括申請註冊為不同類別的香港牙醫。港大牙醫學院至截稿前無回覆。

牙管會稱里程碑 盧：高效認真仔細審議

盧寵茂昨稱，法案委員會於短短8周內舉行12次會議，「高效、認真和仔細審議草案」。他說實習安排適用於明年夏季起畢業的本地牙科生；按原有機制來港的非本地牙醫，其評核期則會配合牙管會考期，最快明年第二季實施；而衛生署將爭取明年首季有首批非本地牙醫透過新機制來港執業。他稱衛生署370個牙醫職位中，截至本月初的空缺增至110個。

計及三讀通過當日，是次修例由首讀起歷時92天，對比今屆立法會通過其他規模相若的草案，審議速度僅次於23條立法、區議會改制、成文法及保險業實施風險為本資本制度等法案。至於其他較具爭議的民生法案，包括提高職安健罰則、提高院舍質素的修例，均花逾300天審議。以每節兩小時的會議計，牙醫修例法案委員會共召開12節會議，較今屆議會平均3.6節為多。

至於與近年其他醫衛局提交的醫療法案比較，其中最受爭議、涉容許非本地醫生免試註冊的法案，於2021年由首讀至通過當日歷時142天；增設途徑引入非本地護士的修例已安排下周三恢復二讀，若當日通過將歷時218天。

張宇人稱，修例草案是為現行法例施大手術，由目前53條條文及1個附表，改為法例最終涵蓋124條條文及11個附表的規管框架；只有5條原有條文獲保留，其餘均改至「面目全非」，過程複雜，他稱委員會專業和極速完成審議，是向市民交代。

陳凱欣：會議密難消化

有份審議條文的立法會衛生事務委員會主席陳凱欣向本報說，審議過程有充足時間提問，惟會議太頻密，令議員難以消化和思考，例如審議期間發現法例未能規管牙醫流動車，憂「掛一漏萬」。她說政府仍未提供實習方案不理想，令議會無法審議，並對明年畢業牙科生不公平，認為多一兩個月時間審議修例會更佳。

明報記者

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