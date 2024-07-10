迎5至8歲大熊貓 李盼在港「開枝散葉」

【明報專訊】回歸27周年之際，中央政府揀選新一對大熊貓贈港。特首李家超昨結束四川訪問後總結行程，稱已選定一對5歲至8歲的大熊貓，並形容牠們「（正值）青春成年、身體精壯」，有望在港誕下新一代。海洋公園將翻新園內兩個大熊貓設施，李家超未有交代費用由哪一方承擔，他說隨團的海洋公園主席及行政總裁已了解贈港大熊貓有何實際需要，待園方得出方案後再公布。
雄聰明好動 雌性情溫順
相隔17年，第三對大熊貓有望3個月內抵港。李家超昨早見傳媒時說，即將來港的一對大熊貓，雄性重約120多公斤，動作敏捷、聰明好動，雌性重約100公斤，溫柔可愛、性情溫順，牠們正在中國大熊貓保護研究中心都江堰基地作適應準備，將在抵港前後各隔離30天，待適應新環境後便能與市民見面。
按情况邀內地專家助繁殖
過往兩對贈港大熊貓均未能誕下寶寶。李家超期望新一對大熊貓可在港「開枝散葉」，「精壯地在香港誕下新一代的大熊貓，帶給香港更多溫馨喜悅」，又稱希望牠們誕下的「不止是單胞胎」。他說已向專家了解，得悉熊貓的生育期短，屆時將按實際情况商討需否邀請內地專家來港協助，「希望將這次的大美事做到盡善盡美」。至於特區政府有否參與篩選，李稱內地專家「最了解哪對大熊貓最適合我們的希望」。
據海洋公園保育基金介紹，大熊貓屬獨居動物，除每年3至5月為交配季節，野生大熊貓之間甚少交流；而大熊貓一般約7歲半性成熟，會以嗚叫和留下嗅覺標誌等方法求偶，而雌性大熊貓懷孕期95至160日，通常只懷單胎。
對於今次會否再為大熊貓徵名，李家超說很理解港人對大熊貓抵港充滿期望，亦希望可參與不同活動，海洋公園正與中國大熊貓保護研究中心簽訂合作協議，將落實細節，「審批後就會向大家公布」。
展館增植物攀爬架 加裝鏡頭
首對贈港大熊貓「安安」及「佳佳」離世後，海洋公園保留牠們的居住地。文體旅局長楊潤雄表示，海洋公園將改善園內兩個大熊貓設施，例如添加植物、攀爬架等，亦會考慮安裝更多攝影器材，盼未來可實時向大眾分享大熊貓的活動情况。