迎5至8歲大熊貓 李盼在港「開枝散葉」

雄聰明好動 雌性情溫順

相隔17年，第三對大熊貓有望3個月內抵港。李家超昨早見傳媒時說，即將來港的一對大熊貓，雄性重約120多公斤，動作敏捷、聰明好動，雌性重約100公斤，溫柔可愛、性情溫順，牠們正在中國大熊貓保護研究中心都江堰基地作適應準備，將在抵港前後各隔離30天，待適應新環境後便能與市民見面。

按情况邀內地專家助繁殖

過往兩對贈港大熊貓均未能誕下寶寶。李家超期望新一對大熊貓可在港「開枝散葉」，「精壯地在香港誕下新一代的大熊貓，帶給香港更多溫馨喜悅」，又稱希望牠們誕下的「不止是單胞胎」。他說已向專家了解，得悉熊貓的生育期短，屆時將按實際情况商討需否邀請內地專家來港協助，「希望將這次的大美事做到盡善盡美」。至於特區政府有否參與篩選，李稱內地專家「最了解哪對大熊貓最適合我們的希望」。

據海洋公園保育基金介紹，大熊貓屬獨居動物，除每年3至5月為交配季節，野生大熊貓之間甚少交流；而大熊貓一般約7歲半性成熟，會以嗚叫和留下嗅覺標誌等方法求偶，而雌性大熊貓懷孕期95至160日，通常只懷單胎。

對於今次會否再為大熊貓徵名，李家超說很理解港人對大熊貓抵港充滿期望，亦希望可參與不同活動，海洋公園正與中國大熊貓保護研究中心簽訂合作協議，將落實細節，「審批後就會向大家公布」。

展館增植物攀爬架 加裝鏡頭

首對贈港大熊貓「安安」及「佳佳」離世後，海洋公園保留牠們的居住地。文體旅局長楊潤雄表示，海洋公園將改善園內兩個大熊貓設施，例如添加植物、攀爬架等，亦會考慮安裝更多攝影器材，盼未來可實時向大眾分享大熊貓的活動情况。

明報記者 葉希雯 成都報道