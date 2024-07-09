收費提3方案 欖隧分時段倡20至45元 有搵食車稱不吸引

料第四季交草案

政府稱「劃一45元」方案較理想

局方於文件指出，去年平日繁忙時間屯門公路車流量超出其容車量約14%，吐露港公路車流量亦超過容車量約1%，局方盼調節欖隧收費，吸引商用車改行欖隧，以分流兩路車流，改善兩路交通。現時欖隧車流有約32%為貨車，屯門公路則有約34%，吐露港公路約32%。

現時大欖隧道私家車及的士收費58元，商用車按不同車種收64至213元。局方提出3個新收費方案，方案1的「45元方案」局方預計可達較理想交通管理效果，紓緩屯門公路及吐露港公路之餘欖隧維持暢通。方案2「35元方案」，局方認為「得不償失」，稱「不應採納此水平或以下收費」，因預期欖隧繁忙時段車流會超出容車量5%或以上，隧道口會有車龍，不但未疏導屯公及吐露港公路，亦有可能令欖隧與汀九橋之間青朗公路擠塞及出現倒灌。

至於分時段收費方案，局方料交通情况與方案1相若，惟認為欖隧及其替代路線的收費和交通情况跟3條過海隧道不同，料調控交通效果未必如三隧般明顯。

指仍會選屯門公路

業界：空貨車的士現時更平

有運輸業界表示減費不足，沒誘因改道，香港陸路客貨運輸業議會主席蔣志偉在now《時事全方位》稱 ，即使由落馬洲出發改行欖隧路程可縮短10多公里，但「搵食車計數計得好準」，屯門公路免費下，料大部分業界不會改行欖隧。他又指現時吉架貨櫃車過欖隧有優惠，收35元，如45元方案及分時段方案向商用車收45元不合理，促減至35元或以下。

汽車交通運輸業總工會的士司機分會主任何志強昨在港台《千禧年代》亦稱，欖隧目前不載客的士只收15元，倡新方案的士收費下調至15元。

另外，為改善接駁至欖隧交通，運輸署擬於博愛迴旋處往凹頭方向增建一條行車線，以增加該出口路段容車量，路政署4月已展開工程，爭取第四季完成。