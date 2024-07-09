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外地網約平台4責任 須做盡職審查

【明報專訊】運輸及物流局文件提到，局方是次就規管網約車平台研究了深圳、新加坡、倫敦、堪培拉、多倫多及日本等地做法，發現相關地區透過法例、牌照條款或工作守則規範網約平台需就其業務做盡職審查，平台主要有四大責任，須確保（一）車輛已領取合適牌照及有為車及乘客買保險、（二）車輛符合法例營運要求及通過定期安全檢查、（三）司機須領合適牌照、通過身體檢查及背景審查，以及接受培訓、（四）按時呈交帳目、營運資料、服務指標表現等資料。如未盡責會面臨罰則，包括中止牌照許可及罰款等。

局方稱深圳、新加坡、倫敦、堪培拉及多倫多未限制平台數目，日本則只接受的士公司申請營運網約車服務；平台要在營運地區設公司，提供當地聯絡地址及負責人，以便當局監察，獲批營運年期有上限，期滿須再交申請；如未獲政府發牌提供服務屬違法，在深圳最高罰款3萬元人民幣，新加坡最高罰款1萬新加坡元、最多監禁6個月；如平台違反審批條件，政府亦可暫停或撤銷其牌照。

在深圳、新加坡、堪培拉及多倫多，當地限制網約車司機只可在發牌平台下提供預約取酬載客服務，否則屬違法；在深圳違者可被罰款1000元人民幣，新加坡最高罰款1000新加坡元或最高監禁3個月，再犯可罰2000元或監禁6個月。

立法會交通事務委員會周五（12日）將討論相關事宜。

相關字詞﹕網約車

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