外地網約平台4責任 須做盡職審查

局方稱深圳、新加坡、倫敦、堪培拉及多倫多未限制平台數目，日本則只接受的士公司申請營運網約車服務；平台要在營運地區設公司，提供當地聯絡地址及負責人，以便當局監察，獲批營運年期有上限，期滿須再交申請；如未獲政府發牌提供服務屬違法，在深圳最高罰款3萬元人民幣，新加坡最高罰款1萬新加坡元、最多監禁6個月；如平台違反審批條件，政府亦可暫停或撤銷其牌照。

在深圳、新加坡、堪培拉及多倫多，當地限制網約車司機只可在發牌平台下提供預約取酬載客服務，否則屬違法；在深圳違者可被罰款1000元人民幣，新加坡最高罰款1000新加坡元或最高監禁3個月，再犯可罰2000元或監禁6個月。

立法會交通事務委員會周五（12日）將討論相關事宜。