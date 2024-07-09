網約平台研發牌制 管車管司機 打擊「白牌車」擬加辣 網約車類別數目再待評估

爭明年交立法建議

政府同時提出修例針對白牌車及司機，任何人一旦被判非法載客取酬罪名成立，可被取消駕駛執照資格一段時間，如12個月，而即使未能確認司機身分，車輛亦可被扣押及暫時取消其車輛牌照。

Uber：網約車發牌須同步

Uber認為，政府規管網約車平台的同時，須同步制定可行合理的網約車發牌標準，任何就網約車供應的數量限制，會影響「成千上萬」依賴平台靈活掙取收入的司機，亦可能導致香港市民面對更昂貴及可靠度較低的點對點交通服務。Uber稱，期望政府能考慮網約服務在本港的普及和受歡迎程度，以及Uber為香港帶來的貢獻，盼可與政府一同探討新牌照制度可如何涵蓋車輛標準、車齡限制及保險等要求。

運輸及物流局昨日向立法會提交研究文件，惟文件先交代加強對「白牌車」執法。局方表示，留意到部分涉非法載客取酬案件因車主或司機拒絕提供司機資料，未能確認司機身分而無法提檢控，故將提修例，如證據足夠，即使未能確認司機身分，法庭亦可扣押涉事車及暫時取消其車輛牌照。局方亦建議清晰列明，任何人一旦被判非法載客取酬罪行成立，可被取消駕駛執照資格一段時間，如1年；局方將與律政司及警務處進一步研究，敲定修例細節。

毋須確認司機身分

非法載客取酬可扣車釘牌1年

規管網約車平台方面，局方稱參考外國經驗後，發現各地均以牌照及發牌條件規管網約平台，平台有一定責任，包括確保服務車輛和司機已領取合適牌照和買保險，合資格司機只可透過獲發牌的平台提供預約服務（見另稿）。

平台車司機均須領牌

何謂「持牌車」未寫明

平台下的車輛及司機均要領牌，局方稱已領牌的網約平台將只提供「的士及持牌的合規車輛」合法網約服務，惟文件未有寫明何謂「持牌車輛」，未知是否現有框架下領有出租汽車許可證的私家車，抑或發新牌，亦未提會否增加牌照數量。

局方稱需調查個人化點對點交通服務需求，但同時亦透露，在評估是否批准點對點交通服務供應時，會考慮市面上網約服務的數量及服務質素能否滿足需求、明年的士車隊投入服務後的影響、路面交通能否承載額外車輛供應，以及點對點交通服務對公交服務提供者的影響。

立法會議員張欣宇認為，文件中政府除提出規管平台，亦有提及車輛及司機發牌，與早前消息不同，樂見政府提出會調查點對點服務的供求，再制定牌照數目及車種類細節。不過，他對當局稱需考慮批出供應會否影響交通流量有保留，因本身Uber已一直存在，花一年研究太長，幾個月理應可完成。他亦關注，當局日後加強向白牌車執法同時，須確保市場上已有合法網約私家車供應，否則即等同扼殺網約私家車生存空間。

的士業盼先觀察的士車隊表現

的士業議會副主席吳坤成表示，歡迎政府修例加強對白牌車執法，但盼政府可先觀察的士車隊營運表現，「畀機會的士轉型後」，才再研究會否向其他車發牌及數目，否則或造成競爭。

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