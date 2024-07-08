胡定旭促盡快辦第三家醫學院 倡仿美英收學士後學生

倡2027/28年收錄首批醫科生

醫衛局「醫療人力推算2023」推算2030年、2035年、2040年本港欠過千名醫生，但短缺將由2030年1570人收窄至2045年940人。胡定旭撰文指出，現屆政府銳意推出政策讓更多非本地培訓醫生可在港執業，但香港每千人口醫生比例僅2.1，落後於新加坡等地方，而公院全職醫生離職數字多年持續高企，對服務已有影響。

他認為醫生不足是全球面對的問題，爭取非本地醫生來港執業非長久計，培訓更多本地醫生才是長治久安的良策。增加本地醫科學額方面，他說第一方案是增加兩間醫學院醫科生名額，但面對基本設施嚴重不足，以致每年要收取400個醫科生的目標仍未有落實時間表。

胡定旭建議政府盡快啟動籌辦第三家醫學院工作，特別考慮引用美國和英國一些醫學院課程，直接收錄有大學學士資格的畢業生，擴大醫科生生源，確保能收錄最優秀的學生。他說醫管局七大聯網均有龍頭醫院，有信心有能力支援第三家醫學院成為教學醫院。

港大醫學院和中大醫學院提供6年制醫學學士課程，並讓成績達標者可選5年修畢。科大已表明爭取建立第三間醫學院，擬招收已持首個學士學位的人，提供4年制「學士後學士醫學課程」；理大盼成立「醫工結合」的醫學院，浸大有意興建中西醫學院。

翻查資料，英國醫學學士學位課程一般5至6年制；美國大學則主要提供4年制醫學博士學位課程，入學者一般須持有理科、醫學預科等大學學士學位。

議員：多一間好事 最緊要計好數

立法會醫衛界議員林哲玄表示，北美模式的學士後醫學課程，與本港醫學院模式各有好處，但指本港醫學課程已很辛苦，相信4年制「濃縮了一定困難些」，但有待具體細節才能評論。

他認為兩間醫學院增加學額面對尋找師資等困難，若本港能多一間醫學院是好事，能為教學和科研帶來良性競爭，但資助課程成本高，「最緊要計好條數」，新醫學院亦要有清晰定位。他說本港出生率下降，將來或學生不足，日後如有足夠學額，支持醫學院多收海外學生，不同文化背景的同學對本港醫科生發展有好處。